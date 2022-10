I ritmi gipsy alla Galleria delle Vittorie, Yannis Constans e Nicola Giammarinaro in concerto

Un duo che esplora gli orizzonti delle sonorità Gipsy ma non solo, quello formato da Yannis Constans (chitarra) e Nicola Giammarinaro (clarinetto) che sabato 8 ottobre, dalle 30 alle 23, saranno protagonisti della Galleria delle Vittorie.



Insieme grazie all'intuizione di Yannis Constans, i due artisti dall'esperienza internazionale tra Italia e Francia, ognuno con la propra storia, la sua formazione, il suo gusto, ha deciso di unire le proprie forze, scoprendo il piacere di esplorare insieme gli orizzonti delle sonorità Gipsy ma non solo. Una storia di musica, ma anche di grande amicizia: loro non suonano, giocano con la musica senza mai stancarsi.



Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091. 6745668.