Racconti e teatralizzazioni in dimore storiche e oratori per l'edizione natalizia di Restart

Dimore storiche, teatralizzazioni, racconti, mostre, oratori rappresentano l’offerta di questa edizione natalizia di RestArt, il festival estivo ideato dagli Amici dei Musei Siciliani e Digitrend. Si inizia il 24 dicembre, a mezzanotte, con la XII edizione di Next presso l’oratorio di S.Lorenzo dove verrà presentata, in collaborazione con la Fondazione Sicilia, la Natività cancellata di Emilio Isgrò. L’iniziativa, nata per ricordare il furto del capolavoro di Caravaggio, invita ogni anno l’arte contemporanea a misurarsi non solo con la tela del Merisi ma anche con la sua assenza. L’opera di Isgrò rimarrà in mostra, esposta in oratorio, dal 26 dicembre sino al 9 gennaio.



Dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio si presenta all’oratorio di san Mercurio la collettiva della seconda edizione di Sacrosanctum. In esposizione le opere di Diego Moreno, Antonio Riello, Memed Erdener, Sylvie Fleury, Andrea Di Marco, Paolo Canevari, Loredana Sperini, Francesco Simeti, Luigi Presicce, Valentina Glorioso, Urs Lüthi, Manfredi Beninati, Juan Fielitz, Filippo Berta, Colectivo Democracia e Adalberto Abbate. Artisti internazionali che hanno realizzato appositamente sedici opere di grande formato che si interfacciano con il contesto e con la sua identità di luogo sacro aprendo un interscambio vivo e mai retorico.



Saranno Palazzo Gangi, il 29 dicembre ed il 5 gennaio, e Palazzo Alliata di Pietratagliata, il 27 dicembre raccontato personalmente dalla Principessa Signoretta Alliata, le dimore storiche che si potranno visitare in esclusiva, un’occasione eccezionale per poter ammirare due sontuosi palazzi privati, meravigliose testimonianze di fasti passati tra atmosfere gattopardesche e spettacolari lampadari di Murano.



Il 28 dicembre ed il 4 gennaio, in collaborazione con CoopCulture, torna allo Steri “La notte delle Streghe”, la prima ed originale teatralizzazione sulle terribili storie dei prigionieri delle Carceri dell’Inquisizione, giunta alla sua 135 rappresentazione con le ragazze degli Amici dei Musei Siciliani che racconteranno attraverso i graffiti e le documentazioni processuali le atrocità subite in quel terribile periodo storico.



L’8 gennaio, in collaborazione con l’assessorato alle culture del Comune e con la Direzione dell’Archivio comunale, sarà Gaetano Basile, all’Archivio comuale, ad intrattenere alla sua maniera i visitatori su “Feste, festini e festinelli nei secoli a Palermo”, una carrellata di storie che racconteranno, tra religione e folklore, le tradizioni ludiche dei palermitani.



“Abbiamo voluto offrire alla città durante le festività natalizie una piccola edizione della nostra rassegna, riproponendo alcune delle iniziative più richieste di questa estate che affiancheranno le mostre di arte contemporanea nate appositamente in questa occasione per gli oratori serpottiani di S.Lorenzo e di S.Mercurio. Vogliamo così dare un segnale di presenza e di continuità in una città che, pur in assenza di risorse, non deve fare mancare la sua offerta culturale.” Dice Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente degli Amici dei Musei Siciliani.





Addetta relazioni esterne: Cinzia Di Marco

Info: info@restartpalermo.it



Gallery



091 6118168