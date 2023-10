Alla scoperta del bosco Niscemi alla Favorita con l'Urban nature del Wwf

Wwf Urban Nature 2023: Aula Natura all'Ospedale dei Bambini di Palermo. Domenica 8 visita gratuita al Bosco Niscemi alla Favorita. Quest’anno Urban Nature a Palermo verrà festeggiato tra i lecci e la macchia mediterranea del Bosco Niscemi, il polmone verde di Palermo all’interno del Parco della Favorita, che fa parte della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino.

Visita guidata dal Wwf alla scoperta del grande polmone verde di Palermo: il Bosco Niscemi nell’ambito della Rno di Monte Pellegrino e Parco della Favorita. Appuntamento domenica 8 ottobre alle ore 9.30 nel prato del Giardino Vincenzo Florio, accanto allo Stadio delle Palme. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Le aree verdi urbane rappresentano sempre di più una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita delle persone in città. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche sulla relazione tra spazi verdi, qualità della vita e mortalità nelle aree urbane, confermando l’effetto positivo degli spazi verdi sulla salute mentale dei cittadini e sulla riduzione della mortalità.

Lo conferma oggi il nuovo report del Wwf “Persone, città e natura. Rinnovare l’ambiente urbano e migliorare la nostra salute” lanciato in occasione dell’iniziativa di Urban Nature che, con lo slogan “La Natura si fa cura”, invita tutti noi il 7 e 8 ottobre a dare il proprio contributo per aggiungere un pezzetto di verde alle aree urbane e per realizzare piccole ma preziose Oasi negli ospedali pediatrici italiani.