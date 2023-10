"World mental health day" a Unipa: buone pratiche europee per il benessere mentale

Ceipes, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, è lieto di presentare l'evento "World Mental Health Day: buone pratiche europee per benessere mentale", in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale e degli Erasmus Days.

L'evento si terrà il 10 ottobre 2023, presso la Sala Meeting al terzo piano dell'Edificio 15 in viale delle Scienze, dalle ore 9:30 alle ore 13:30. In questa occasione, si approfondiranno alcune delle più significative iniziative europee dedicate al miglioramento del benessere mentale e alla promozione della salute psicologica.

Durante la conferenza, i progetti europei selezionati guideranno i partecipanti attraverso i loro avanzamenti, attività e risultati, fornendo un'opportunità unica di apprendimento e condivisione con il pubblico di riferimento, per un'efficace azione sinergica di Terza Missione universitaria.

Ecco una panoramica dei progetti che saranno presentati durante la conferenza:

- Oaccus: Il progetto EU4Health "Outdoor Against Cancer Connect Us" ha l'obiettivo di potenziare le competenze dei giovani sopravvissuti al cancro, dei loro familiari e degli operatori sanitari per promuovere Stili di vita sani. Si concentra sulla formazione dei giovani sopravvissuti al cancro e delle loro famiglie, trasformandoli in ambasciatori e coach, e mira allo sviluppo di una rete giovanile sostenibile.

- Let's Talk about Children: "Let's Talk about Children" è un intervento psicosociale centrato sul bambino, basato su evidenze, che mira a promuovere la salute mentale dei bambini e a prevenire la trasmissione intergenerazionale di problemi. Questo progetto identifica punti di forza, risorse e soluzioni quotidiane per bambini, genitori ed insegnanti. L'obiettivo è quello di diffondere e implementare il programma LTC in dieci paesi europei attraverso la formazione di operatori locali.

- Passion for Inclusion: Il progetto Erasmus + "Passion for Inclusion" promuove la formazione di figure chiave nell'educazione sessuale delle persone con disabilità cognitive. Si propone di sviluppare le competenze professionali degli educatori e di formare le famiglie delle persone disabili attraverso l'uso di innovativi strumenti di apprendimento basati sulle nuove tecnologie.

Inoltre, il progetto mira a promuovere l'inclusione di programmi di educazione sessuale nel sistema educativo.

- XR_Skill: Il progetto Erasmus + "XR_Skill" si focalizza sull'arricchimento delle competenze soft degli insegnanti ed educatori tramite il miglioramento dei curricula universitari per psicologi laureati e post-laurea nell'uso della Realtà Virtuale per la formazione e l'istruzione. Inoltre, si propone di sostenere Io sviluppo della "digital confidence", ossia la capacità di gestire la tecnologia e applicarla in diversi contesti.

In seguito alla presentazione del progetto "XR_Skill", è prevista anche la sperimentazione della Piattaforma e del Gioco Virtuale, oltre alla validazione scientifica dei risultati del progetto con visori di realtà virtuale. Unisciti a Ceipes e UniPa in questa giornata dedicata al benessere mentale e alla condivisione di pratiche europee d'eccellenza che possono fare la differenza nella tua formazione e nella promozione della salute psicologica.