A Palermo un'opportunità unica per la formazione e la collaborazione nell'ambito della didattica della lingua inglese

Istituzioni educative, scuole, università, scuole di lingue private Cambridge e Pearson uniscono le forze per dare vita ad una preziosa collaborazione nel campo dell'insegnamento della lingua inglese.

Il 16 febbraio 2024 segna un giorno importante per gli esperti di educazione linguistica con la Prenotazione IH Conference 2024 che si terrà presso il John Haycraft Hall, in via Enrico Albanese 15.

Il focus principale della conferenza sarà la promozione della didattica innovativa, la diffusione delle competenze del 21° secolo e lo sviluppo di cittadini globali responsabili. Questi temi sono esplorati attraverso una serie di workshop interattivi progettati appositamente per i docenti delle scuole.

La partecipazione alla conferenza è gratuita, e gli insegnanti che parteciperanno riceveranno un attestato riconosciuto dal MIM valido per la formazione del personale scolastico, un valore aggiunto per la loro crescita professionale.

L'evento è una collaborazione tra International House AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue), Pearson (sponsor) e Cambridge, entità di spicco nell'ambito del publishing, dell'insegnamento e della certificazione linguistica.

Il programma dell'evento

15:30 - Check-in - I partecipanti potranno registrarsi e ritirare il materiale informativo per l'evento.

- I partecipanti potranno registrarsi e ritirare il materiale informativo per l'evento. 15:45 - Benvenuto - Marco Faldetta darà il via alla conferenza e introdurrà l'importanza dell'evento nella promozione dell'educazione linguistica di alta qualità.

darà il via alla conferenza e introdurrà l'importanza dell'evento nella promozione dell'educazione linguistica di alta qualità. 16:00 - "Why I'm not an English teacher" con Chiara Passantino - condivisione della sua esperienza e delle prospettive uniche sull'insegnamento della lingua inglese, offrendo spunti interessanti per i partecipanti.

- condivisione della sua esperienza e delle prospettive uniche sull'insegnamento della lingua inglese, offrendo spunti interessanti per i partecipanti. 16:30 - Seguito del progetto DRGC con Jennifer Holden - presentazione degli sviluppi del progetto "Developing Responsible Global Citizens" e discuterà il suo impatto nell'ambito dell'educazione linguistica.

- presentazione degli sviluppi del progetto "Developing Responsible Global Citizens" e discuterà il suo impatto nell'ambito dell'educazione linguistica. 17:00 - Pausa caffè - una pausa rilassante per consentire ai partecipanti di socializzare e condividere idee.

17:15 - Novità da Cambridge con Simon Brown - aggiornamenti e novità relative a Cambridge, inclusi i cambiamenti nei test e nelle certificazioni linguistiche.

- aggiornamenti e novità relative a Cambridge, inclusi i cambiamenti nei test e nelle certificazioni linguistiche. 17:35 - Innovazioni da Pearson con Donatella Fitzgerald ed Effie Stathopoulou - presentazione sulle ultime innovazioni da Pearson, offrendo approfondimenti sui materiali didattici più recenti.

ed - presentazione sulle ultime innovazioni da Pearson, offrendo approfondimenti sui materiali didattici più recenti. 17:45 - Public Speaking con Sofia Leone - sessione interattiva sulla comunicazione efficace in pubblico, una competenza fondamentale per i docenti e gli studenti.

- sessione interattiva sulla comunicazione efficace in pubblico, una competenza fondamentale per i docenti e gli studenti. 18:30 - Cerimonia di Premiazione del Cambridge Preparation Centre - un momento speciale per celebrare il successo delle scuole e dei centri di preparazione Cambridge.

del Cambridge Preparation Centre - un momento speciale per celebrare il successo delle scuole e dei centri di preparazione Cambridge. 19:00 - Aperitivo - la conferenza si concluderà con un aperitivo, un'occasione informale per continuare le discussioni e le connessioni con i colleghi e gli esperti presenti.

La IH Conference 2024 promette di essere un evento stimolante e informativo per tutti coloro che sono coinvolti nell'insegnamento e nell'apprendimento della lingua inglese. Non perdete l'opportunità di partecipare e contribuire alla crescita dell'educazione linguistica in Italia. E' possibile prenotarsi ora utilizzando il modulo di registrazione fornito e accedere così ad giornata di apprendimento e condivisione.

Prenotazioni sul sito: https://www.ihpalermo.com/form/ih-conference-2024