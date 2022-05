Workshop con Giò Di Tonno, ai Cantieri a caccia di interpreti per il musical inedito sui Beatles

Dopo lo spettacolo di fine anno, che ha coinvolto la comunità dell’isola di Salina con una rivisitazione della fiaba di Peter Pan, La valigia dell’attore torna a Palermo. Sabato 4 e domenica 5 giugno, lo Spazio Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa ospiterà un nuovo workshop, incentrato sui Beatles e condotto da Ugo Bentivegna e Giò Di Tonno, artista poliedrico e indimenticato Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris.

In occasione del workshop, Di Tonno - presenza assidua a Palermo con la Valigia dell’attore - e Bentivegna cercheranno tra l’altro tra i partecipanti gli interpreti del loro prossimo musical, un inedito ispirato al celebre film Across the universe. Storie private che intercettano la storia collettiva, il periodo furioso e doloroso della guerra in Vietnam, un percorso che si snoda in 27 canzoni che hanno reso celebre il gruppo di Liverpool. Prenotazioni: lavaligiadellattoreparoma@gmail.com.

“L’Accademia La valigia dell’attore da Palermo a Roma è una realtà nata proprio nel periodo del Covid. Due anni fa - racconta Ugo Bentivegna, direttore dell’Accademia, regista e attore - vivevo stabilmente a Roma e, in seguito alla pandemia, sono tornato a Palermo, la mia città. E lì ho iniziato a insegnare, facendo spola con la capitale e coinvolgendo colleghi da tutta Europa, perché i miei allievi avessero più strumenti a disposizione e diversi punti di vista su come approcciarsi al palcoscenico”.