A Castelbuono "Europe on the road: ripartiamo dal basso": il workshop è madonita

Si svolgerà a Castelbuono, presso il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, in Piazza S. Francesco 3, nella giornata del 31 luglio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani, fa parte integrante di un tour di incontri, in programma fino al 3 agosto, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo di tali incontri è quello di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

A porgere i saluti istituzionali sarà il Sindaco di Castelbuono Dott. Mario Cicero, che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa del Laboratorio di Idee weStart. In rappresentanza di weStart, interverrà nel workshop, il fondatore: Manfredi Mercadante, che ne descriverà la Mission e illustrerà le tematiche generali del convegno incentrate principalmente sulla proposta di adottare un “brand” su misura per rafforzare l’attrattività di Castelbuono, puntando sull’arte e sul gusto.

L’idea di weStart per un possibile marketing territoriale di Castelbuono, propone in tal senso come brand: “100%Sicilia e Lavoro”, derivante dall’iniziativa di successo del Maestro Gelataio Salvatore Naselli, ideatore del marchio “100%Sicilia”, con il quale vengono realizzati prodotti di pasticceria, con ingredienti rigorosamente siciliani.

Secondo weStart “100%Sicilia e Lavoro”, deve rappresentare la ricerca continua di talenti, prodotti e ricchezze siciliane, dove il minimo comune denominatore, non sarà soltanto l’azienda con il suo prodotto tipico siciliano, ma l’intero Sistema Lavoro-Sicilia. Salvatore Naselli, che gestisce l’omonima azienda, pasticceria in cui si sono susseguite diverse generazioni, parteciperà al workshop, fornendo così la testimonianza diretta della sua esperienza, necessaria per la valorizzazione delle eccellenze siciliane, prodotte con ingredienti esclusivamente siciliani.

Altri interventi verranno effettuati, inoltre, da Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato di CPW Italia - Business Consulting Innovation, società di consulenza alle imprese, che descriverà le modalità di gestione della cooperazione e dell’innovazione nel tessuto economico. Negli interventi successivi l’Ing. Piero Tuzzo, Director di StSicily.it, affronterà temi riguardanti l’internazionalizzazione di imprese, la formazione ed il turismo in era post-covid19; l’Ing. Antonio Volpe, CEO di Powersint S.r.l.s., fornirà invece, delucidazioni in materia di digitalizzazione nei servizi erogati da PA e PMI.