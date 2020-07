"Europe on the road: ripartiamo dal basso", il workshop arriva anche a Caccamo

Si svolgerà a Caccamo, presso la Sala Prades del Castello, nella giornata del 30 luglio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani, fa parte integrante di un tour di incontri, in programma fino al 3 agosto, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo di tali incontri è quello di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

A porgere i saluti istituzionali sarà il Sindaco di Caccamo Dott. Nicasio Di Cola e l’Assessore al Turismo Di Liberto Maria Antonella, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa del Laboratorio di Idee weStart. In rappresentanza di weStart, interverrà nel workshop, il fondatore: Manfredi Mercadante, che ne descriverà la Mission e illustrerà le tematiche generali del convegno che vertono principalmente sulla proposta di adottare un modello di incubatore di Start-Up per Caccamo, facendo leva sui “sapori e sui saperi”, puntando cioè sulle eccellenze gastronomiche e sulle risorse architettoniche e storico-culturali della città.

Tra le varie proposte di weStart, all’amministrazione comunale di Caccamo, è da porre in evidenza una possibile creazione di MasterChef Sicilia, dal celebre format televisivo, che abbia come trampolino di lancio l’Istituto Alberghiero cittadino. In tale contesto, esprimerà un’opinione di prestigio, il Giornalista Roberto Oddo, ideatore del format televisivo Cook King, primo cook talent siciliano, che, parlerà del tema della comunicazione digitale nel settore del Food. Da evidenziare la partecipazione al workshop, del Musicista Davide Cutrona, che parlerà del talent scouting e della formazione nel mondo della musica.

Altri interventi verranno effettuati, inoltre, da Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato di CPW Italia – Business Consulting Innovation, società di consulenza alle imprese, che descriverà le modalità di gestione della cooperazione e dell’innovazione nel tessuto economico.

Negli interventi successivi l’Ing. Piero Tuzzo, Director di StSicily.it, affronterà temi riguardanti l’internazionalizzazione di imprese, la formazione ed il turismo in era post-covid19; l’Ing. Antonio Volpe, CEO di Powersint S.r.l.s., fornirà invece, delucidazioni in materia di digitalizzazione nei servizi erogati da PA e PMI.

