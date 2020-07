"Europe on the road: ripartiamo dal basso": nuova tappa del workshop a Monreale

A Monreale: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”. Aula Consiliare “Biagio Giordano”, 28 luglio ore 09.00. Si svolgerà a Monreale, presso l’Aula Consiliare “Biagio Giordano” (Complesso Monumentale, Piazza Guglielmo II, 6), giorno 28 luglio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani, fa parte integrante di un tour di incontri, in programma fino alla fine di luglio, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo di tali incontri è quello di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

A porgere i saluti istituzionali saranno il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Arch. Rosanna Giannetto, l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Dott. Giuseppe Pupella e l’Assessore ai Beni Culturali Dott. Ignazio Davì. Fra le presenze di rilievo, inoltre, vi saranno l’Assessore Regionale all'Istruzione Prof. Roberto Lagalla il Vice Direttore dell'Accademia di Belle Arti Prof. Giovanni Averna e la Preside del Liceo Artistico "Mario D'Aleo" Prof.ssa Concetta Giannino.

Nel workshop interverrà, in rappresentanza di weStart, il fondatore Manfredi Mercadante, che descriverà la Mission del Team e illustrerà le tematiche generali del convegno, che riguardo lo studio delle Misure Economiche più agevolate per gli enti pubblici (contratti di sviluppo e di rete).

Dario Donato, Architetto di Spatialconnection(s), illustrerà i vantaggi derivanti dal rilancio dell’economia Monrealese, puntando sul Fashion Tech; con la possibile istituzione del dipartimento del designer e Fashion Tech all'interno del Liceo Artistico cittadino. Il team weStart, intende intraprendere, a tale proposito, un’iniziativa mirata a rendere la Città di Monreale, una meta privilegiata per il Fashion Technology.

La scelta di Monreale, come possibile Fashion City del Mediterraneo, è giustificata, innanzitutto dal fascino esercitato dalle sue bellissime risorse architettoniche ed, inoltre, dalla breve distanza che la separa da Palermo e dall’aeroporto, rendendola quindi un perfetto centro raggiungibile sia da studenti sia da business man nel campo della moda, del design e dell’arte.

A conferire un forte valore aggiunto, alla proposta di weStart, in collaborazione con Dario Donato, vi è il ricordo ancora vivo della sfilata di successo di tre anni fa, ideata ed organizzata da Dolce & Gabbana. Altri interventi saranno forniti dall’Ing. Antonio Volpe, CEO di Powersint S.r.l.s., che fornirà delucidazioni in materia di innovazione tecnologica per la digitalizzazione dei territori. L’Ing. Piero Tuzzo, Director di StSicily.it, affronterà temi riguardanti l’internazionalizzazione di imprese, la formazione ed il turismo in era post-covid19. La Dottoressa Commercialista, Marta Scalia, infine, parlerà dell’importanza e dei vantaggi ottenuti, dall’utilizzo integrato delle risorse economiche di Monreale, inserite in un apposito sistema a rete.