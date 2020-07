Bagheria, a Villa San Cataldo il workshop "Europe on the road: ripartiamo dal basso"

Si svolgerà a Bagheria, presso Villa San Cataldo, giorno 27 luglio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani, fa parte integrante di un tour di incontri, in programma fino alla fine di luglio, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo di tali incontri è quello di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici in grado di rendere il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

A porgere i saluti istituzionali saranno il Sindaco Filippo Tripoli, l’Assessore alle Attività Produttive, Brigida Alaimo e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Cirano. Da evidenziare, anche la presenza del Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia e la Dott.ssa Maria Antinoro, Dirigente Generale al Dipartimento di Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla UE.

Nel workshop interverrà, in rappresentanza di weStart, il fondatore Manfredi Mercadante, che ne descriverà la Mission e illustrerà le tematiche generali del convegno, che riguardano lo sviluppo economico del territorio della Piana di Bagheria. Dario Donato, Architetto di Spatialconnection(s), illustrerà i vantaggi, derivanti dall’applicazione di un modello di Smart City, basato sulle innovazioni tecnologiche 4.0.

Altri interventi saranno forniti da Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato di CPW Italia - Business Consulting Innovation, società di consulenza alle imprese, che descriverà le modalità di gestione della cooperazione e dell’innovazione nel tessuto economico.

L’Ing. Piero Tuzzo, Director di StSicily.it, affronterà temi riguardanti l’internazionalizzazione di imprese, la formazione ed il turismo in era post-covid19.

L’Ing. Antonio Volpe, CEO di Powersint S.r.l.s., fornirà delucidazioni in materia di innovazione tecnologica per la digitalizzazione dei territori. Alessandro Tomasello economista ed ex Assessore Comunale alla Programmazione di Bagheria, descriverà un progetto per la riqualificazione dell’area destinata al settore della pesca, nella frazione marinara di Aspra.

Giovanni Crivello, referente della Sezione Bagherese di Casartigiani, parlerà di incentivi economici e di novità del settore economico-finanziario, che rappresentano interessanti opportunità per le imprese; tema a cui fornirà un ulteriore contributo l’intervento del Presidente Regionale di Casartigiani Maurizio Pucceri.

Da evidenziare la partecipazione di una delegazione di Bagheria Experience, la task force di artisti e imprenditori, nata alcuni mesi fa per far ripartire l’economia della Città delle Ville, in risposta alla crisi generata dalla diffusione del Coronavirus. Il workshop è aperto, se la tempistica lo consente, a chiunque desideri apportare un contributo ai contenuti esposti.