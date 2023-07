All'Orto Botanico due giorni di workshop sulla botanica e una mostra chiamata "Diorami"

Non si fermano in luglio e agosto le attività culturali dell’Orto Botanico di Palermo, il giardino tropicale cittadino, fiore all’occhiello del Sistema Museale d’Ateneo, che regala in questi giorni a turisti e visitatori ristoro dal grande caldo.

Nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, ad animare aule e viali dell’ Orto di via Lincoln, partiranno le attività di un singolare workshop in occasione dell’avvio del progetto pubblico Diorami che culminerà con una mostra prevista a fine agosto. A realizzare l’ iniziativa, sarà lo Studio Forward insieme a otto giovani artisti e alla curatrice, Maria Chiara Di Trapani.

Il progetto Diorami di Francesca Berardi e Alessandro Sala, commissionato dall' Orto Botanico dell' Università di Palermo è risultato vincitore del Pac2021 e finanziato dal Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Ospite dell’ Orto palermitano mercoledì mattina, insieme al direttore creativo di Studio Forward Diego Emanuele, ci sarà l'architetto Luca Bullaro della Universidad Nacional de Colombia di Medellín, esperto di installazioni in bambù. Obiettivo del workshop, avviare con gli studenti un processo partecipativo di progettazione, alla ricerca di soluzioni per la fruizione sensoriale con contributi audio e video all'interno del giardino, riusando materiali vegetali.

Spiega il presidente del Simua, prof. Michelangelo Gruttadauria: “Il Simua continua le attività in sinergia con artisti internazionali ed italiani e l’Orto Botanico è il luogo di elezione di tanta vivacità e creatività. Oltre a mostre temporanee di artisti in residenza, la prossima iniziativa di laboratorio di progettazione, seguito poi dalla mostra, rafforza la consapevolezza ambientale, utilizzando gli scarti vegetali naturali dell’orto”.

Da mercoledì mattina per due intense giornate - spiega la curatrice Di Trapani - avvieremo le attività del workshop per la progettazione di due installazioni effimere nel contesto del giardino. Parteciperanno otto studenti selezionati dei corsi di laurea di Design di Palermo e dell'Accademia di Belle Arti Abadir di S. Agata Li Battiati. Seguirà la mostra dal titolo “Meraviglie Botaniche in Otto Atti”, negli spazi della sala Tineo che si presenterà ai visitatori come un momento immersivo nelle storia di ogni albero e pianta descritta, attraverso istallazioni visive e sonore, selezionate perchè espressione di un paesaggio naturale e culturale, esempio di utilità e bellezza e di una biodiversità non solo botanica”. Giovedì dalle 9.30 alle 11 è previsto un incontro introduttivo al patrimonio vivente dell' Orto Botanico dell' Università, tenuto del direttore Rosario Schicchi.