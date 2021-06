Come si realizza una mostra o un evento artistico? Il workshop

Come si realizza una mostra o un evento artistico? Cosa è importante sapere? Quali competenze artistiche, interpretative e culturali è necessario acquisire? E ancora, quali le competenze tecniche e organizzative?

È giunta la fase pratica per gli studenti di Didattica e di Exhibition design dell’Accademia di Belle arti di Palermo. Suddivisi in gruppi, sperimenteranno la pratica curatoriale a partire da esperienze concrete. Quello di venerdì 4 giugno, dalle 9 alle 13, è il secondo dei quattro appuntamenti del progetto dal titolo “La direzione artistica museale. Esperienze in Italia”, ideato e coordinato da Giulia Ingarao ed Emilia Valenza, docenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte (Dicoda).

Un workshop con una professionista d’eccellenza del settore, Gražina Subelytė, la curatrice del Peggy Guggenheim Collection di Venezia, che condurrà studentesse e studenti attraverso esperienze concrete. Il workshop mira ad analizzare le diverse tappe che conducono dalla ideazione alla realizzazione di una mostra d’arte contemporanea.

Il 15 giugno, durante l’ultimo incontro, sarà l’occasione per gli studenti di presentare i loro progetti. Gražina Subelytė ha curato le mostre ‘Rita Kernn-Larsen: surrealist Paintings’e ‘1948: The Biennale of Peggy Guggenheim’, rispettivamente nel 2017 e nel 2018 e sta preparando la mostra ‘Surrealism and Magic: enchanted modernity’ che sarà inaugurata presso la Peggy Guggenheim Collection nell’aprile del prossimo anno e successivamente allestita presso il Museo Barberini di Potsdam.

