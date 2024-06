Workshop "Active Youth": giovani a lezione di cittadinanza attiva

Dieci incontri volti a stimolare la cittadinanza attiva dei partecipanti. Si potrebbe riassumere così, in estrema sintesi, il workshop "Active Youth" che si concluderà lunedì 17 giugno. Dalle 11 alle 13 in centro città, nella zona tra via Francesco Raimondo e piazza Amendola, si terrà una manifestazione itinerante in cui si promuoveranno decoro urbano, cittadinanza attiva e rispetto per l'ambiente attraverso la copertura di alcune buche sui marciapiedi, cartelli di sensibilizzazione e attività di spazzamento stradale.

L'iniziativa di cittadinanza attiva ha visto protagonisti un gruppo di 8 giovani (composto da persone con disabilità, spagnoli e giovani che svolgono i servizi sociali) che dopo aver analizzato i principali problemi di Palermo, ha individuato possibili soluzioni, scoperto cos'è un Consiglio dei giovani attraverso una simulazione, stilato una dichiarazione dei giovani da presentare ai rappresentanti politici della città e per finire ha pianificato nel dettaglio l'evento in programma lunedì.

Il workshop è il risultato della cooperazione internazionale di 6 organizzazioni Europee, coordinate da Uniamoci APS, che stanno svolgendo il progetto Active Youth's promoters, cofinanziato dall'Unione europea.