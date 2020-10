Wine Sicily, a Palazzo Riso due giornate dedicate al vino e alle cantine siciliane

Due giorni per scoprire (o riscoprire) le cantine siciliane, perdersi tra i sentori, degustare nuove promesse del vino, ritrovare bottiglie che sono vere certezze. In piena sicurezza - con un'attenzione estrema per tutte le normative previste dal Dpcm in materia di fiere ed eventi - ecco “Wine Sicily” una due giorni interamente dedicata al vino siciliano, in programma venerdì e sabato - 16 e 17 ottobre - dalle 15 alle 21 nell'atrio all'aperto di Palazzo Belmonte Riso, sede di Riso, museo d'arte moderna e contemporanea. Sarà un evento aperto ai winelovers di ogni ordine e grado, esperti, enologi ma anche pubblico di appassionati che potranno prenotare l'ingresso nelle fasce orarie disponibili. Prevista la degustazione di vini delle migliori cantine siciliane, incontri B2B, laboratori, mostre fotografiche e un focus sul vino in Sicilia con gli specialisti.

Ad oggi sono presenti le cantine Tasca d'Almerita, Cantine Pellegrino, Principi di Spadafora, Terre di Gratia, Tenute Orestiadi, Cantine Settesoli - Mandrarossa, Cusumano, Filiari della Rocca, Baglio di Pianetto, Fattorie Azzolino, Cantine Bagliesi, Corvo Duca di Salaparuta. Uno spazio sarà dedicato alla degustazione di birre artigianali Bruno Ribadi e al food concept La Vucciria con lo chef Francesco Piparo.

WineLivery che ha già realizzato un’app innovativa nel panorama del settore vitivinicolo, presenterà a Wine Sicily, una serie di iniziative legate al brand e al portale dove trovano ampio spazio le eccellenze siciliane. Cantine Pellegrino organizza venerdì alle 15,30 la degustazione tecnica Pantelleria, laboratorio dedicato al vino dolce, al passito e allo zibibbo secco. Lo guideranno Luigi Salvo, delegato AIS Palermo, e Carla Spatafora, brand ambassador di Cantine Pellegrino.

Partner istituzionali: Ars, Assessorati regionali al Turismo, all'Agricoltura e ai Beni Culturali, Confcommercio e Federalberghi. Massima attenzione alla sicurezza. Safe Gate Pro installerà tre termo scanner igienizzanti all'ingresso di Palazzo Riso. Previsto un ticket di 12 euro che consente ingresso, degustazioni, il calice di vino con relativo porta calice. Ingresso soltanto su prenotazione nelle fasce orarie previste - alle 15, alle 16,30, alle 18 e alle 19,30.