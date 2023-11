Wine Fest, a Sanlorenzo Mercato tre giorni dedicato al vino con le cantine siciliane

Bianco, rosso, rosato, con bollicine o fermo: qualunque sia la tipologia preferita di vino, dal 17 al 19 novembre, tornano al Mercato tre giorni di degustazioni, talk e masterclass, con la seconda edizione del Wine Fest, l’appuntamento con il grande vino siciliano. E domenica 19 un'esperienza gourmet con chef Giuliano in partnership con Donnafugata.

A Sanlorenzo Mercato, dal 17 al 19 novembre, avrà luogo la seconda edizione di Wine Fest: l’appuntamento con il vino siciliano, tre giorni a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane. A partire dalle ore 18 delle giornate di venerdì 17 e sabato 18 novembre, sarà possibile degustare i vini di nove tra le migliori cantine siciliane. Un’occasione che permetterà di gustare alcune etichette già apprezzate e premiate, ma anche di confrontarsi direttamente con i produttori alla scoperta del mondo del vino.

Domenica 19 novembre l’appuntamento con le cantine, invece è dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle ore 18 alle 24. E’ possibile accedere alle degustazioni tramite l’acquisto di un carnet. Ad animare il weekend ci saranno talk e masterclass, tutto accompagnato dalla musica che come sempre al Mercato, fa da cornice alle serate. Protagoniste le cantine Tasca d’Almerita, Duca di Salaparuta, Florio, Firriato, Fina, Colomba Bianca, Tenute Orestiadi, Donnafugata e Mandrarossa, ciascuna con una postazione dedicata, in cui potrà illustrare tutte le peculiarità dei vini in degustazione.

Si andrà così alla scoperta delle tradizioni dell'azienda, il territorio, le vigne, ma anche i segreti degli enologi e le scelte legate alla lavorazione, dalla vigna alla bottiglia. Con uno speciale carnet di 10 euro, valido per 4 calici sarà possibile degustare quattro vini tra bianchi, rossi e bollicine, passando di cantina in cantina e dialogando direttamente con i loro protagonisti. L'acquisto è possibile attraverso il sito www.sanlorenzomercato.it.

Diversamente, per chi desidera, con un carnet di 20 euro, in abbinamento alla degustazione dei quattro vini, potrà accedere all’assaggio di un piatto a scelta tra il mix di salumi e formaggi della Macelleria Giacalone o le specialità marinare della Pescheria Le Terrazze di Terrasini. Acquisto del carnet, stavolta, direttamente in loco, presso le suddette botteghe. Ma il Wine Fest è anche occasione di “studio”: sarà possibile prendere parte alle masterclass, che si terranno nella Vineria del Mercato, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 novembre e domenica 19 novembre (dalle 18:30 alle 20), incontri dedicati al mondo del vino, tra aneddoti e curiosità.

Venerdì 17 novembre alle ore 18.30 Tasca D'almerita terrà la masterclass dal titolo “Quando gli parlano siciliano”. Max 40 partecipanti e con contributo di partecipazione di 10 euro. Coupon acquistabile esclusivamente tramite il sito online www.sanlorenzomercato.it.

Sabato 18 novembre alle ore 18.30 Duca di Salaparuta e Florio presenteranno la masterclass dal titolo “La versatilità del Marsala”. Max 40 partecipanti e contributo di partecipazione di 10 euro. Coupon acquistabile esclusivamente tramite il sito online www.sanlorenzomercato.it.

Domenica 19 novembre alle ore 18.30 si terrà una masterclass gratuita, fino ad esaurimento posti, intitolata “Momenti di non trascurabile Felicità” a cura di Pasta Vescera e cantine Colomba Bianca. Domenica 19 novembre, dalle ore 13 spazio al pranzo gourmet “Dall'Etna a Pantelleria” dello Chef Francesco Giuliano, con i vini della cantina Donnafugata (posti limitati per max 60 persone, con contributo di partecipazione di 35 euro adulto, 15 euro bimbo acquistabile esclusivamente attraverso l'indirizzo www.sanlorenzomercato.it).

Ad arricchire il Wine Fest al Mercato, spazio alla musica live. Venerdì 17 novembre dalle 21.30 alle 24 serata spericolata “Vasco Rossi” con i Colpa D'Alfredo, uno dei più accreditati gruppi cover della Sicilia. La tribute band promette con una serata a suon di Rock di tener il pubblico inchiodato al palco, per tutta la durata dello show, proponendo una scaletta che ripercorre i grandi classici del mitico Vasco.

Sabato 18 novembre dalle 21.30 alle 24 serata con il “Maledeo live show”. Maledeo alla voce e i musicisti, pronti ad accompagnarlo e a supportarlo, puntano in alto con un repertorio di musica italiana, che va dagli anni sessanta ad oggi, personalizzando e dando intensità ed espressività a ciascun brano. Musica per far vibrare i sensi.

Domenica 19 novembre dalle 21.30 alle 24 per la serata conclusiva del Wine fest, sul palco del Mercato tornano gli 091 Blues. La band palermitana propone un repertorio Blues, Rock'n'Roll e Swing prevalentemente di brani inediti cantati in siciliano, ironizzando su vizi e virtù dei siciliani tra aneddoti, filastrocche e tradizioni tipiche della loro terra. Comicità assicurata.