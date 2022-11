Wine fest a Sanlorenzo Mercato: un fine settimana dedicato a vino e cantine siciliane

A Sanlorenzo Mercato, dal 18 al 20 novembre, avrà luogo la prima edizione di Wine Fest: l’appuntamento con il vino siciliano, per una tre giorni a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane. A partire dalle ore 19.30 di venerdì 18 e dalle ore 18.30 di sabato 19 e domenica 20 novembre sarà possibile degustare le bottiglie di sette tra le migliori cantine siciliane con uno speciale carnet di assaggi. Un’occasione che permetterà di gustare alcune etichette già apprezzate e premiate, ma anche di confrontarsi direttamente con i produttori alla scoperta del mondo del vino.

Ad animare il weekend ci saranno anche workshop, corsi, la mostra fotografica che vede protagonisti i fotografi Fabio Florio, Luca Savettiere e Benedetto Tarantino e degustazioni, tutto accompagnato dalla musica che come sempre al Mercato, fa da cornice alle serate.

Protagoniste le cantine Tasca d’Almerita, Duca di Salaparuta, Firriato, Fina, Masseria del Feudo, Colomba Bianca e Tenute Orestiadi, ciascuna con una postazione dedicata in cui potrà illustrare tutte le peculiarità dei vini in degustazione. Si andrà così alla scoperta delle tradizioni dell'azienda, il territorio, le vigne, ma anche i segreti degli enologi e le scelte legate alla lavorazione, dalla vigna alla bottiglia. Con uno speciale ticket di 12 euro sarà possibile degustare quattro vini tra bianchi, rossi e bollicine, passando di cantina in cantina e dialogando direttamente con i loro protagonisti. In abbinamento al vino, con un ticket di 20 euro si potrà scegliere di gustare un piatto a scelta tra il mix di salumi e formaggi della Salumeria Giacalone o le specialità marinare della Pescheria Le Terrazze di Terrasini.

Ma il Wine Fest è anche occasione di “studio” con le masterclass gratuite che si terranno nella Vineria del Mercato, sia sabato 19 che domenica 20 novembre (dalle 18 alle 19), incontri dedicati al mondo del vino, tra aneddoti e curiosità (max 30 partecipanti, con prenotazione obbligatoria esclusivamente tramite messaggio Whatsapp). Domenica 20 novembre, dalle ore 11 spazio al workshop culinario con i vini della cantina Fina e Luciano Di Marco, concorrente della nona edizione di MasterChef Italia (appuntamento gratuito, max 10 persone, con prenotazione obbligatoria esclusivamente tramite messaggio Whatsapp).

Ad arricchire il Wine Fest al Mercato il 18 novembre a partire dalle ore 18 ci saranno i Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, insieme a Massimo Minutella per la presentazione del loro primo libro, “Io e te 10 anni sopra il palco”. Con loro anche il regista Roberto Catalano e Ernesto Maria Ponte.

E poi spazio alla musica live con gli aperitivi musicali (dalle 18.30 alle 20.30, ingresso libero senza prenotazione). Sabato 19 novembre dalle 18.30 alle 20.30 l’aperitivo musicale con Eleonora Tomasino, una delle più acclamate soul singer della Sicilia. Eleonora Tomasino propone un repertorio che ripercorre i grandi classici del soul e del funk internazionale, dando intensità espressiva e personalizzando ciascun brano con le sfumature uniche. Domenica 20 novembre dalle 18.30 alle 20.30 l’aperitivo musicale con Sonja Burgì Trio. La voce è quella di una professionista che punta in alto. I musicisti sono la squadra perfetta che la circondano, pronti ad accompagnarla e a supportarla in uno show unico. Sonja Burgì si esibirà con il suo terzetto musicale in un repertorio.

La tre giorni si conclude domenica con la seconda puntata di Wine Factor, il talent del Mercato dedicato al vino che vede “sfidarsi” 5 nuovi concorrenti, tra quiz, degustazioni al buio, prove di servizio e l'abbinamento cibo-vino, una delle novità di questa terza edizione, patrocinata dal caseificio Genna e dalla cantina Colomba Bianca, sponsor dell’intera manifestazione. Per loro in palio premi prestigiosi come bottiglie da collezione ed esperienze enoturistiche.

Dopo il successo della prima serata con le cantine Tasca d’almerita e Planeta, domenica 20 novembre a partire dalle ore 20 sarà protagonista la Sicilia orientale con le cantine Cottanera e Terrazze dell’Etna. Fattore W come Wine. È il requisito alla base di W-Factor che vede alla conduzione per il terzo anno consecutivo la giornalista e prima Executive Wine Master in Sicilia, Maria Antonietta Pioppo insieme ad ospiti di prestigio da tutto il mondo del vino siciliano.

La giuria sarà presieduta dal professore Sebastiano Torcivia, fautore del Master “Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo” (Masv), dell’Università degli Studi di Palermo, master tra quelli con il più elevato placement nel settore vitivinicolo giunto alla sua diciassettesima edizione. Quali componenti della giuria, si avvicenderanno, oltre i rappresentanti delle cantine, anche i giornalisti specializzati insieme ad altri esperti di settore, impegnati a decretare di volta in volta, in modo divertente ma puntuale, il punteggio dei concorrenti.

Contemporaneamente il pubblico può partecipare all’evento con uno speciale ticket aperitivo da 12 euro che consente di assistere all’incontro, interagire con i protagonisti e assaggiare tutti i vini in degustazione accompagnandoli con lo speciale sfincione bianco dell’Antica Forneria Scaduto di Bagheria e un mix di formaggi freschi e stagionati del Caseificio Genna. Un modo per coniugare la divulgazione sul bere consapevole con il racconto di cantine ed etichette che rendono grande il settore vitivinicolo siciliano e rappresentano l’eccellenza del territorio regionale in tutto il mondo.