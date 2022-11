Degustazioni e visite in cantina, oltre 50 litri di vino in palio con W-Factor

Fattore W come Wine. È il requisito alla base di W-Factor che per la prima, acclamatissima edizione, a cavallo tra il 2018 e il 2019, ha coinvolto 50 concorrenti, 23 ospiti dal mondo del vino tra giornalisti, enologi e operatori di settore, oltre 500 partecipanti nel pubblico e più di 100mila persone sui social.

E dal 9 novembre via alla nuova edizione con tante sorprese, tra conferme e novità. Ogni incontro è dedicato alle diverse varietà vinicole. Per ogni appuntamento è prevista la partecipazione di due cantine con rispettivi vini e produttori. Cinque incontri con alcune delle più prestigiose cantine siciliane, venticinque appassionati di vino, candidati non professionisti selezionati dal Mercato, una giuria di esperti che giudicherà le loro abilità nel conoscere, distinguere vini, degustarli e infine abbinarli.

Tra le novità di questa edizione la presenza di super ospiti e la prova di abbinamento cibo-vino patrocinata dal caseificio Genna e dalla cantina Colomba Bianca, sponsor dell’intera manifestazione. Ad ogni incontro, oltre alla nuova prova di abbinamento, i concorrenti si sfideranno in quiz sul mondo del vino e una prova di servizio. Per loro in palio premi prestigiosi come bottiglie da collezione ed esperienze enoturistiche.

Alla conduzione per il terzo anno consecutivo la giornalista e prima Executive Wine Master in Sicilia, Maria Antonietta Pioppo, insieme ad ospiti di prestigio da tutto il mondo del vino siciliano. La giuria sarà presieduta dal professore Sebastiano Torcivia, fautore del Master “Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo” (Masv), dell’Università degli Studi di Palermo, master tra quelli con il più elevato placement nel settore vitivinicolo giunto alla sua diciassettesima edizione.

Quali componenti della giuria, si avvicenderanno, oltre i rappresentanti delle cantine, anche i giornalisti specializzati insieme ad altri esperti di settore, impegnati a decretare di volta in volta, in modo divertente ma puntuale, il punteggio dei concorrenti. Contemporaneamente il pubblico può partecipare all’evento con uno speciale ticket aperitivo da 12 euro che consente di assistere all’incontro, interagire con i protagonisti e assaggiare tutti i vini in degustazione accompagnandoli con lo speciale sfincione bianco dell’Antica Forneria Scaduto di Bagheria e un mix di formaggi freschi e stagionati del Caseificio Genna.

Un modo per coniugare la divulgazione sul bere consapevole con il racconto di cantine ed etichette che rendono grande il settore vitivinicolo siciliano e rappresentano l’eccellenza del territorio regionale in tutto il mondo. Ecco nel dettaglio il calendario degli appuntamenti e delle cantine partecipanti:

9 novembre con le cantine Planeta e Tasca d’Almerita

20 novembre con le cantine Cottanera e Terrazze dell’Etna

30 novembre con Cantine Fina e Masseria del Feudo

4 dicembre con le cantine Tenute Orestiadi e Firriato

14 dicembre (finale) con le cantine Pietradolce e Donna Fugata

La selezione dei concorrenti, che partecipano gratuitamente al gioco, è già in corso sul sito di Sanlorenzo Mercato. Per accedere alla selezione basta inviare la propria candidatura cliccando sul seguente link www.sanlorenzomercato.it/wine-factor/ confermando di non essere già un professionista specializzato nel mondo del vino.