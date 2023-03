Finalissima Wine Factor: due cantine siciliane si contendono il primo posto a Sanlorenzo Mercato

Il gran giorno è arrivato. Dopo otto settimane, domenica 26 marzo, a partire dalle 20.30, dalla Vineria di Sanlorenzo uscirà il vincitore di Wine Factor, il primo talent del Mercato per gli appassionati di vino. Per l'occasione, una giuria speciale di esperti, enologi, sommelier e giornalisti decreterà il “wine master” di Sanlorenzo.

I concorrenti, vincitori delle scorse puntate, si sfideranno così un'ultima volta mettendo alla prova le loro abilità e conoscenze sul mondo del vino. Ma stavolta, oltre alla prova di servizio, all’abbinamento vino-cibo e alla degustazione bendata, dovranno affrontare anche una nuova prova cercando di indovinare un “vitigno misterioso” sulla base di alcuni indizi selezionati.

Spazio poi al quiz sul mondo del vino aperto anche al pubblico che potrà così aggiudicarsi uno dei premi in palio tra bottiglie da collezione e gadget personalizzati. A patrocinare la serata speciale saranno le cantine Mandrarossa Wines e Baglio di Pianetto che portano in degustazione i loro prestigiosi vini, sotto la conduzione esperta della giornalista e prima Executive Wine Master in Sicilia, Maria Antonietta Pioppo.

Tutto il pubblico avrà la possibilità di partecipare votando il proprio concorrente preferito. Il voto popolare conterà per il 50% mentre l'altro 50% sarà appannaggio della giuria tecnica. A presiederla il professore Sebastiano Torcivia, fautore del Master “Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo” (Masv), dell’Università degli Studi di Palermo, master tra quelli con il più elevato placement nel settore vitivinicolo giunto alla sua diciassettesima edizione.

Per il vincitore, pronto un premio d’eccezione da fare invidia a tutti gli appassionati di vino: un voucher per due persone per un Wine Weekend al Baglio di Pianetto Agrirelais. Previsti anche dei premi per gli altri concorrenti come gli speciali calici personalizzati W-Factor e le bottiglie magnum messe in palio dalle cantine patrocinanti.

Contemporaneamente il pubblico potrà partecipare all’evento con uno speciale ticket aperitivo da 12 euro che consente di assistere all’incontro, interagire con i protagonisti e assaggiare tutti i vini in degustazione accompagnandoli con lo speciale sfincione bianco dell’Antica Forneria Scaduto di Bagheria e un mix di formaggi freschi e stagionati del Caseificio Genna.

Protagonista assoluto è il fattore W come Wine, requisito alla base di W-Factor, gioco-talent di Sanlorenzo Mercato che dal 2018 coinvolge alcune tra le cantine siciliane più rappresentative del territorio insieme ad ospiti di prestigio da tutto il mondo del vino siciliano.

Da gennaio a marzo venti appassionati di vino, candidati non professionisti selezionati dal Mercato, si sono sfidati tra quiz, incontri con produttori ed esperti, lezioni di enologia, degustazioni e aperitivi speciali. Un modo per coniugare la divulgazione sul bere consapevole con il racconto di cantine ed etichette che rendono grande il settore vitivinicolo siciliano e rappresentano l’eccellenza del territorio regionale in tutto il mondo.