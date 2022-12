Wine dinner experience, l'evento degustazione tra cibo e vino al Seven restaurant

L'esaltazione di un percorso enogastronomico attraverso una wine dinner experience dedicata agli appassionati della buona tavola. Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 il Seven, il ristorante al settimo piano dell'Hotel Ambasciatori, organizza una cena esperienziale che coniuga in sé la cucina del territorio ai vini di due cantine, una siciliana e una romagnola, stimolando in modo insolito l'appetito. Il tutto accompagnato da due wine influencer italiani: Ilaria Cappuccini e Ugo Cosentino.

Una vista mozzafiato fuori e dentro. Fuori perché affacciandosi dal rooftop del Seven, al settimo piano dell'hotel quattro stelle al civico 111 di via Roma, puoi saziarti semplicemente guardando lo skyline più bello di Palermo, dentro perché i piatti preparati dallo chef Salvo Giuliano sono destinati a sorprendere. Una sperimentazione in equilibrio tra tradizione e innovazione che conquista piatto dopo piatto. Ecco perché Giuliano, con la sua brigata di cucina, presenta un menu dove la Sicilia è la protagonista.

S'inizia con l'amouse bouche, una crocchetta di patate e ombrina, uova di salmone e salsa di sedano. Spazio agli antipasti con carciofi ripieni di gambero e ricotta con maionese alla menta e un'insalata di non bollito con verdure invernali e salsa bernese. Come primo lo chef ha pensato a dei ravioli di carciofi e baccalà con brodo di pesce e olio al finocchietto selvatico. In una dialettica costante tra mare e terra, il secondo scelto è un filetto di maialino cbt con purea di zucca, salsa d'arrosto e liquirizia. Spazio infine al dolce: pre-dessert di gelatina d'arancia, zenzero e menta e dessert a base di mousse al cioccolato fondente, crumble di arachidi salati e coulis al fruit passion.

Ad accompagnare il percorso degustativo, che avrà uno spirito conviviale - fatta salva la possibilità per chi fosse interessato di approfondire le caratteristiche di ogni vino - quattro etichette di due cantine d'eccellenza, Siquelia Wine di Palermo e Podere dell’Angelo di Rimini. Un modo per connettere in una dialettica costante due territori che a tavola (e nei calici) si oppongono attraendosi.

Dalla Sicilia arriva Qamàri, un vino spumante brut realizzato da uve Catarratto 100%. Prodotto con metodo Charmat lungo, è estremamente varietale, profumato e fresco, con un basso residuo zuccherino che lo rende godibile anche a tutto pasto; ma anche Triantatria, Igp Terre Siciliane 2019 (vitigni autoctoni a bacca rossa) che fa sosta in legno grande per 24 mesi e successi 10 in bottiglia. Rosso di struttura, elegante e con un bel tannino, ha un profilo organolettico decisamente complesso.

Dalla Romagna, invece, ecco Fulgor, direttamente dai colli di Rimini Sangiovese. Un Sangiovese giovane, fresco, vivace, intenso, superiore Dop 2021 Bio (90% Sangiovese, 10% Syrah) che fa un breve affinamento in acciaio; e infine Landi, una Rebola Dop 2020 (90% Grechetto gentile, 10% Verdicchio) che fa produzione, fermentazione e 10 mesi di affinamento in legno in un tonneaux di rovere francese. A presentare i vini, i due wine influencer Ilaria Cappuccini (@just.saywine) e Ugo Cosentino (@ugo_grandcrew).

llaria Cappuccini nasce a Rimini 26 anni fa. Spinta dalla grandissima passione per la cucina, decide di iscriversi al Bachelor in arti culinarie dell'Accademia culinaria Cordon Bleu. Dopo la laurea, prosegue il percorso di studi con un master in Food & Wine Business presso la Luiss Business school. Frequentando lezioni e masterclass si appassiona sempre di più anche al mondo del vino. Nel gennaio 2021 apre l'account Instagram @just.saywine con l'intenzione di raccontare qualcosa dei produttori e dei vini che ama. Questo profilo si è rivelato per lei uno strumento di enorme crescita personale e professionale, di conoscenza e di approfondimento. Ad aprile 2022 completa il diploma di terzo livello da sommelier Ais. Nel dicembre 2021 avvia la startup Blueat, tutta al femminile.

Ugo Cosentino, classe 1984, completati gli studi classici e conseguita la laurea in Economia aziendale, lavora come agente assicurativo per Generali Italia da 12 anni. Da una ventina d’anni la sua vera passione è l’enogastronomia. Un mondo che l’ha spinto a studiare e viaggiare per ogni angolo d’Italia e del mondo e soprattutto a scrivere, raccontare e documentare attraverso il suo profilo Instagram le storie di vita tutto ciò ruota intorno a una bottiglia di vino.

Per partecipare all’evento wine dinner experience, che ha un costo di 70 euro, è necessaria la prenotazione che può essere fatta compilando il form presente sul sito www.sevenrestaurantpalermo.it o mandando una mail asevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.