Project in jazz all'Arena Paradiso, a Santa Flavia il tributo a Whitney Houston

Tributo a Whitney Houston all'Arena Paradiso, Santa Flavia, il 3 settembre alle ore 21. E' considerata una delle interpreti più talentuose e influenti nella storia del pop. Il successo riscosso negli anni Ottanta le ha consentito di conquistare mercati musicali fino ad allora di fatto preclusi alle cantanti di colore. Con i suoi brani è stata per diversi anni costantemente in vetta alle classifiche internazionali. E' stata una delle cantanti di maggior successo discografico, nonché la quarta per numero di vendite negli Stati Uniti, con oltre 55 milioni di dischi, nel 2006 il Guinness dei primati l'ha dichiarata "l'artista più premiata e famosa di tutti i tempi". Benny Amoroso vuole omaggiare l’opera dell’artista scomparsa con un progetto in chiave jazz. Benny Amoroso (arrangiamenti e tromba), Elisa Pinelli (voce), Joe Costantino (pianoforte), Giacomo Bertuglia (basso), Maurizio Gula (batteria). Prevendita al botteghino, ogni sera dalle 21 in poi. Costo del biglietto: 12 euro.