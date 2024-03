Pasqua e Pasquetta, non solo "arrustute" ma anche concerti e musei aperti: cosa fare nel weekend

E' la festa dedicata alla resurrezione di Gesù, la solennità principale del cristianesimo e quest'anno cade il 31 marzo. Per celebrare la Pasqua sono tantissime le manifestazioni religiose e non organizzate in città e in provincia. Ma non solo: anche eventi per tutta la famiglia tra mostre, concerti e processioni e poi ancora laboratori per ragazzi e visite guidate. Non mancheranno eventi per il Lunedì dell'Angelo, tra tutti le classiche "arrustute" di Pasquetta.

Porte aperte alla Città dei ragazzi

Si dipingeranno coniglietti acchiappasole, segnaposto colorati e tante uova di Pasqua in pasta di sale; si racconteranno storie fatate con i burattini, ci si immergerà nei colori di Kandinskij e nei cieli stellati di Van Gogh; si farà il giro del mondo con le piante, si scopriranno i Titani, si cercheranno fiori e ovetti nascosti, partecipando a tre diverse cacce al tesoro tematiche. Ci saranno le lezioni di yoga, per grandi, piccini e persino per i nonni, per chi è un principiante e chi invece lo pratica già da un po’. Questo e molto altro alla Città dei ragazzi per il fine settimana di Pasqua.

Porte aperte dal Salinas allo Steri fino al Chiostro di Monreale

Pasqua e Pasquetta alla scoperta della città di Palermo e dintorni, dei suoi musei, della bellezza dei suoi siti archeologici. Dal complesso monumentale dello Steri al Chiostro di Monreale, dal Museo Salinas al Parco archeologico di Monte Iato: grazie alle guide di CoopCulture sarà possibile visitare questi luoghi scoprendo punti di vista nuovi e affascinanti.

Apertura straordinaria di Palazzo Conte Federico

Apertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale: dall’età punica delle mura della città vecchia, il medioevo della Torre arabo normanna inglobata nel palazzo, fino ad arrivare al settecento degli affreschi di Vito D’Anna e Gaspare Serenario.

Al Politeama l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Una prima esecuzione a Palermo per il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: "Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla croce" (Die sieben ietzen Worte unseres Erlösers am Kreutze) Hob XX,1 di Franz Joseph Haydn in scena al Politeama Garibaldi. Si tratta di una delle opere più misteriose e affascinanti che Haydn abbia mai scritto. Quessta è nata infatti per essere eseguita nella Chiesa della Santa Cueva di Cadice in cui si teneva, la notte del Venerdì Santo, una cerimonia in cui l’officiante, nelle tenebre più complete, declamava in latino le ultime sette frasi che secondo i vangeli furono pronunciate da Cristo crocifisso.

"Stabat Mater" di Rossini al Teatro Massimo

Gabriele Ferro sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo dirige il capolavoro di Gioachino Rossini Stabat Mater con un cast di raffinati interpreti. Direttore musicale onorario della Fondazione Teatro Massimo Gabriele Ferro, torna sul podio dell’Orchestra per dirigere un’opera di intensa spiritualità come lo Stabat Mater di Gioachino Rossini per soli, coro e orchestra, in occasione del sabato santo che precede la Pasqua.

Concerto "meticcio" al Piccolo Teatro Fonderia Grock

Al Piccolo Teatro Fonderia Grock un concerto "meticcio". Francesco Riotta, cantautore e visual artist palermitano che con i suoi concerti percorre chilometri di musica meticcia incontra sul palco Ameth Sissokho, un griot senegalese che da anni vive a Parigi, dove promuove la cultura d’origine colorando le notti della capitale con la musica del West Africa.

Caccia al tesoro all'Orto Botanico

Che Pasqua sarebbe senza le uova? Appuntamento all’Orto Botanico con una speciale caccia al tesoro: “Chi cerca… Tr’Uova!” caccia alle uova di cioccolato e a seguire un laboratorio creativo con pittura di uova di cartapesta. Attività a cura di CoopCulture adatta ai bambini dai 5 anni.

Fiera artigianale in via Magliocco

L'associazione Artigianando, in occasione delle festività pasquali, presenta la prima edizione di Hop Hop Market Easter edition, fiera artigianale dedicata alla Santa Pasqua che si svolgerà in via Generale Magliocco. Venti gli spazi espositivi dove sarà possibile osservare e acquistare diversi oggetti ideati e realizzati a mano da artigiani siciliani.

Concerto di Appino a I Candelai

Appino, cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus, torna dal vivo con un tour solista che farà tappa a Palermo con un concerto organizzato da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Appuntamento a I Candelai.

Tour alla torre di San Nicolò a Ballarò

Apertura straordinaria nella settimana Santa della terrazza panoramica della torre medievale di San Nicolò a Ballarò con vista sui tetti di Palermo. Le visite consentiranno ai visitatori di ammirare la magnifica vista sul centro storico di Palermo. Per raggiungere la terrazza della torre medievale si attraverseranno la stanza Bifore e la ex sala dell’orologio.

La tradizione di Pasqua a tavola: dalle colombe agli agnelli di marzapane

Dalla classica mandorlata alle più golose al cioccolato, fino alle interpretazioni più territoriali con pistacchio di Bronte, cioccolato di Modica, frutta secca e fresca. Quali sono le migliori colombe di pasticcerie, forni e pizzerie da acquistare a Palermo? Ecco qui la guida. Gli agnelli di marzapane decorati con i simboli della festività cristiana sono dei dolcetti tipici di questa festa. Si trovano tra Palermo, Trapani e Agrigento e la leggenda vuole che siano nati in ambito monastico. Ma qual è davvero la storia? Qui per leggerla.