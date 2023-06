La lunga notte delle chiese aperte fino a tardi, finale di Champions all'aperto: cosa fare nel weekend

Libri e chiese di notte, finale di Champions League e dj-set. Il lungo weekend si offre ricco alla città. A Villa Filippina torna il festival culturale che appassiona tutti: Una marina di libri, che quest'anno è dedicata al fascino dell'eresia. In tutta Italia, invece, è tempo di fare i turisti grazie alla lunga notte delle chiese: a Palermo tanti i luoghi aperti, dalla Martorana al Carmine Maggiore a Ballarò. E sempre di notte sarà possibile scoprire la Cattedrale, salendo fino ai tetti, e anche il Museo Diocesano. Ovviamente, gli uomini e non solo avranno gli occhi puntati alla finale tra Manchester e Inter: in città molti luoghi dove vederla in compagnia, da Villa Tasca all'ippodromo La Favorita, dove poi si ballerà fino a notte fonda con con i dj Fabio Flesca, Mauriziotto e Alex Pavone.

Una marina di libri a Villa Filippina

"Il fascino dell’eresia" è il tema della quattordicesima edizione di Una marina di libri, il Festival dell’editoria indipendente, che si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 giugno, a Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18) a Palermo. Tante le novità previste all’interno della rassegna, oltre alla presenza di importanti nomi della letteratura italiana e straniera che porteranno a Una Marina di Libri le loro ultime pubblicazioni, ci sarà spazio per eventi collaterali legati al mondo della cultura e dell’arte. La manifestazione letteraria e culturale, per il terzo anno consecutivo si avvarrà inoltre della direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

La lunga notte delle chiese

Al via a Palermo la lunga notte delle chiese. Tra le altre, è prevista l'apertura della parrocchia di San Nicolò dei Greci alla Martorana a Palermo, concattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. Il complesso monumentale di piazza Bellini sarà aperto e visitabile gratuitamente fino alla mezzanotte di venerdì: sarà possibile ammirare i mosaici bizantini, accompagnati da volontari, e visitare anche la mostra di foto storiche del complesso, che ha da poco celebrato l'880° anniversario della Fondazione. Anche il complesso monumentale del Carmine Maggiore a Ballarò partecipa.

Di notte sui tetti della Cattedrale

Sabato tornano le visite serali sui tetti della Cattedrale e al Museo Diocesano. Appuntamento fino alla mezzanotte. Dai tetti, così, si ammira la città dall’alto con le sue splendide ricchezze paesaggistiche e monumentali e si possono osservare da vicino gli elementi architettonici e artistici delle pareti esterne della Cattedrale. Nelle 27 sale del Museo Diocesano, invece, sono esposte circa 300 opere tra pitture, sculture e arti decorative dal XII al XIX secolo.

Festa e partita di Champions all'ippodromo La Favorita

Giochi, sport, musica e divertimento. Tutto pronto per il primo evento dell’estate all’ippodromo La Favorita. Sabato Radio Time 90 ed extravaganze night life presentano “Summer Fest”. Si inizia a partire con l’area verde e l’area giochi. Si prosegue col “Food and beverage” mentre in un maxischermo verrà proiettata la finale di Champions League Manchester-Inter. Dopo la partita inizierà il megashow disco: in consolle Fabio Flesca, Mauriziotto e Alex Pavone, vocalist Danilo Martines.

Partita, cinema sotto le stelle e musica live a Villa Tasca

La musica live, il cinema sotto le stelle, la proiezione della finale di Champions League e tante attività per i bambini. Con una tre giorni di eventi torna la stagione serale del parco di Villa Tasca. Il programma coinvolgerà le famiglie con i bambini, gli appassionati della musica, ma anche gli amanti del cinema e del calcio.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.