Dall'aperitivo per "manciatari" alle visite alla Camera delle Meraviglie: cosa fare nel weekend

Le sonorità world, il cinema del reale, i tour per assaporare il cibo da strada e la bellezza dell'arte al tramonto (accompagnata, tra l'altro, dalla musica). Sono gli ingredienti del primo weekend di luglio, un fine settimana pronto a regalare tutta la magia dell'estate. Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria va in scena il Nomad Music Fest, visite sui tetti della Chiesa di Sant'Antonio Abate, aperitivo itinerante alla scoperta della Palermo "manciatara" tra i vicoli della città. E dopo 5 anni riapre alle visite la Camera delle Meraviglie. E molto, molto altro. Ecco la nostra selezione.

Nomad Music Fest a Bagheria

Un nuovo e imperdibile appuntamento con il Nomad Music Fest. La crew ballerina che celebra il melting pot culturale della musica girovagando per luoghi e spazi sempre diversi della città, approderà al Piccolo Parco Urbano di Bagheria con una line up articolata che porterà sul palco sonorità diverse dai live con i Forrò e la loro musica da ballo tipica del nord del Brasile, al blues made in Niger, alla musica capoverdiana. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Visite sui tetti di Sant'Antonio Abate al tramonto

Durante il tour alla Chiesa di Sant'Antonio Abate si potranno ammirare le pregevoli opere d'arte custodite all'interno, come, solo per citarne alcune, il mezzobusto dell'Ecce Homo, la Cona Marmorea del Gagini e il fonte battesimale del Pennino. La visita continuerà sui tetti e sulla torre civica, edificata un secolo dopo rispetto alla chiesa, dalla quale, secondo tradizione, la campana suonava richiamando i palermitani da ogni angolo della città a raccogliersi in preghiera.

Aperitivo itinerante tra storia e street food

Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha voglia di conoscere e assaporare il cibo da strada palermitano senza tralasciare il patrimonio artistico. Un tour alla scoperta di prelibate ricette che, dalle cucine dei palazzi nobiliari, arrivavano al popolo in grado di reinterpretarle con ingredienti poveri ma saporiti. E' questo e molto altro "Palermo manciatara". Un'occasione per conoscere le storie delle monache di clausura che, con le loro “manuzze sante”, preparavano sfincioni e dolci prelibati, le origini del panino ca meusa e delle arancine. E si conteranno insieme le calorie di panelle e cazzilli.

Il Palindromo agli Averna Spazio Talks

Per il nuovo incontro culturale nato grazie alla “call for ideas” lanciata lo scorso anno da Averna e che porta al centro del dibattito l’imprenditoria siciliana declinata sotto ogni aspetto, agli Averna Spazio Talks Nicola Leo e Francesco Armato de Il Palindromo racconteranno al pubblico come fare editoria attraverso la pubblicazione di libri. Durante l'aperitivo di networking con il dj-set, i partecipanti potranno prendere confrontarsi con gli ospiti e fare loro domande specifiche.

Conservatory Jazz Festival al Conservatorio Scarlatti

La tromba, il contrabbasso, il clarinetto. Una rassegna che riunisce allievi e docenti per sei concerti (gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti) nella sala Sollima del conservatorio Scarlatti. Appuntamento da non perdere con il Conservatory Jazz Festival. La manifestazione è curata dal dipartimento jazz, coordinato da Riccardo Randisi. Un cartellone ricco per gli amanti del genere, ma anche per chi vuole scoprire il sapore di una serata dal gusto senza dubbio diverso dalla solita musica.

Torna il Sole Luna Doc Festival

Torna il Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale ideata da Lucia Gotti Venturato e dedicata al cinema del reale che ogni anno a Palermo accoglie produzioni provenienti da tutto il mondo e decine di anteprime. Cinquanta i film in programma di questa edizione, la diciottesima, tra concorso e fuori concorso, retrospettive ed eventi speciali. Tredici le anteprime a partire da Talking with rivers del regista iraniano Mohsen Makhmalbaf che sarà presentato come première mondiale al Sole Luna Doc nella giornata inaugurale del festival.

Riapre dopo 5 anni la Camera delle Meraviglie

Gli infiniti fili che legano la Sicilia al mondo musulmano sembrano snodarsi in questa stanza magica a due passi da Palazzo Reale e San Giovanni degli Eremiti. Dopo 5 anni riapre al pubblico la Camera delle Meraviglie. Tutto comincia nel 2013, quando i proprietari dell’appartamento, i giornalisti Valeria Giarrusso e Giuseppe Cadili iniziano i lavori di restauro dell’abitazione e scoprono, scrostando l'intonaco da una parete danneggiata a causa di un’infiltrazione di acqua, la decorazione sottostante con caratteri arabi in oro e argento su fondo blu. Anche la volta è decorata, sono raffigurate le lucerne che potrebbero evocare, ai più piccoli, la favola di “Aladino”.

Visite guidate all'abbazia di San Martino

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande tra le abbazie benedettine dell’Italia meridionale, apre le porte per mostrare alle persone le sue bellezze e i suoi tesori. Fondata nel 1347 da Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo e fosse voluta da San Gregorio Magno, ha una storia meravigliosa da raccontare. Le passeggiate saranno tenute da esperti della storia dell’abbazia e della storia della chiesa siciliana. Tra questi ci sarà anche Igor Gelarda storico della Sicilia.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.