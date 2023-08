Le sagre della salsiccia e del grano, il "Tranqi Funky" degli Articolo 31: cosa fare nel weekend

Musica funky (tranqi), cinema all'aperto di quello senza tempo, sagre alla riscoperta dei sapori antichi ed esposizioni museali che ripercorrono i momenti più significativi di un film che ha fatto la storia della cinematografia. Sarà "un bel viaggio", per dirla con due dei protagonisti di questo weekend, il fine settimana che attende palermitani e turisti in questi primi giorni di agosto. Ai Cantieri Culturali arriva il duo che ha fatto la storia del rap italiano, tornato dopo una lunga pausa. Inutile dirlo, stiamo parlando degli Articolo 31. Se a Santa Ninfa c'è la sagra della salsiccia, a Pianello si festeggiano i riti del grano. A Palazzo Adriano, nella piazza set del cinema, apre al pubblico il museo dedicato a Nuovo Cinema Paradiso, in occasione della quarta edizione del Paradiso Film Fest. Spazio, ovviamente, anche a tour, aperitivi per veri "manciatari" e risate.

Articolo 31 ai Cantieri Culturali

Dopo la recente esperienza insieme al Festival di Sanremo con il brano "Un bel viaggio" e i quattro sold out al Mediolanum Forum di Milano, gli Articolo 31 saranno ospiti del Green Pop Festival Palermo sul palco dei Cantieri Culturali alla Zisa. Opening con il dj set Wlady, ovvero Wladimiro Perrini, dj e producer di fama internazionale.

Sagra della salsiccia a Santa Ninfa

A Santa Ninfa la memoria delle antiche tradizioni si fonde con i sapori autentici del passato con la sagra della salsiccia. Un evento enogastronomico che ha radici profonde nella storia di questa località. Per tutti gli amanti del buon cibo, durante il weekend, si potrà partecipare a una festa che prevede degustazioni, musica e animazione.

Sagra del grano a Petralia Soprana

Fine settimana con la Sagra del grano a Pianello. L’appuntamento, giunto alla X edizione, prenderà il via con la gara di “Carruzzuna” che farà fare un tuffo nel passato valorizzando un mezzo da corsa e di divertimento dei giovani di un tempo e continuerà per tutta la serata con giochi e animazione itinerante. A seguire sarà rievocata a “pisata” (trebbiatura con i muli) e la “spartenza” del prodotto nell’aia. La sera spazio alla tradizionale degustazione di prodotti derivati dal grano e intrattenimento musicale.

A Palazzo Adriano torna il Paradiso Film Festival

La piazza di Palazzo Adriano, nota per essere stata il set cinematografico naturale del film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, torna a ospitare il Paradiso Film Fest. In occasione del festival apre al pubblico il Museo Nuovo Cinema Paradiso, un nuovo spazio espositivo, totalmente rinnovato che costituisce un omaggio alla pellicola che rese celebre il piccolo paese incastonato sui Sicani.

Festa di San Giuseppe a Bagheria

Sono in corso a Bagheria le celebrazioni per la Festa di San Giuseppe. "Baarìa Fest 2023" nasce per celebrare il grande evento, che ormai da sempre la città di Bagheria organizza in onore del santo patrono San Giuseppe. E sono proprio all'insegna della tradizione popolare, culturale, storica, artistica e monumentale oltre che gastronomica e religiosa i molteplici appuntamenti che animeranno la festa per le strade bagheresi.

Notte bianca del cinema a Petralia Sottana

A Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, si svolgerà la Notte bianca del cinema - Premio Fotogrammi di Pietra, un evento unico, giunto alla sesta edizione, organizzato da Grifeoeventi e il comune di Petralia Sottana, che vedrà interessato non solo il Cine Teatro Grifeo (che ha festeggiato 160 anni) ma anche numerosi scorci del borgo.

Villagrazia in festa, si ride con Cacioppo

Il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo Giovanni Cacioppo sarà l'anima della Festa di Villagrazia di Carini, in onore della Madonna delle Grazie. L'artista sarà affiancato sul palco dalla Massimo Scalici band.

"Palermo manciatara", aperitivo itinerante tra storia e street food

Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha voglia di conoscere e assaporare il cibo da strada palermitano senza tralasciare il patrimonio artistico che attraverseremo. Un tour alla scoperta di prelibate ricette che, dalle cucine dei palazzi nobiliari, arrivavano al popolo in grado di reinterpretarle con ingredienti poveri ma saporiti. "Palermo manciatara" racconterà le storie delle monache di clausura che, con le loro “manuzze sante”, preparavano sfincioni e dolci prelibati, le origini del panino ca meusa e delle arancine, conteremo insieme le calorie di panelle e cazzilli.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Quali sono le migliori gelaterie di Palermo per gelato e brioche? Nel capoluogo della Sicilia il gelato è una cosa sempre più seria: tra brioche, coni o coppette, la guida al cibo dell’estate per eccellenza.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.