Dal festival del vino al concerto de Le Vibrazioni in piazza: cosa fare nel weekend

Vino e musica, arte e divertimento. E' questa la ricetta del weekend che saluta giugno e dà il benvenuto a luglio. Il bel tempo permette di andare in trasferta: e così a Castelbuono va in scena l'appuntamento per winelover con il DiVino Festival, mentre a Cinisi il concerto de Le Vibrazioni, in occasione dei festeggiamenti della patrona, Santa Fara. Chi resta in città può scegliere Sanlorenzo Mercato, che porta sul palco un maestro della risata come Gianni Nanfa, oppure Palazzo Branciforte, dove è possibile vedere la mostra con le opere di Giovanni Chiaramonte, tra i maestri viventi della fotografia italiana.

Festival del vino a Castelbuono

Il momento clou più atteso sarà domenica quando aprirà le porte - dalle 16 alle 21.30 nel chiostro di San Francesco a Castelbuono - il Salone del Vino, una vera e propria immersione a 360 gradi nelle migliori etichette locali, nazionali e internazionali. Con chicche straordinarie, vini noti solo agli appassionati, abbinamenti inediti. Sono oltre duecento le cantine che hanno assicurato la loro presenze alla diciassettesima edizione del DiVino festival, vero paradiso per i winelovers: dalle etichette siciliane, agli champagne francesi, ai vini liquorosi delle isole, alle referenze dalla Nuova Zelanda.

Il concerto de Le Vibrazioni

Tre giorni ricchi di musica, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Fara, patrona di Cinisi. Si parte con la tradizionale Alborata, lo campano solenne, seguita dal giro di tamburini per le vie del paese. E si conclude con il concerto de Le Vibrazioni che si terrà in piazza e la processione del Simulacro di Santa Fara per le vie del paese.

Gianni Nanfa al Mercato Sanlorenzo

Sanlorenzo nel segno del buonumore: sul palco del Mercato sale Gianni Nanfa, tra i comici palermitani più apprezzati dal pubblico. Al via dunque lo spettacolo "Chi di spada ferisce, di Nanfa perisce": il compito di ferire è affidato all’umorismo, mentre alla comicità spetta quello di fare morire, naturalmente, dalle risate. Dalla sempreverde crisi di coppia, con il coinvolgimento sempre più frequente del medico di famiglia, alla corruzione dilagante, i comportamenti del palermitano, le fake news, le contraddizioni che caratterizzano il rapporto con la religione, l’educazione dei figli: risate a crepapelle garantite.

Mostra di fotografia a Palazzo Branciforte

Fondazione Sicilia e Fondazione Mia presentano a Palermo la mostra dedicata all’opera di Giovanni Chiaramonte, tra i maestri viventi della fotografia italiana, che come pochi altri ha contribuito alla ridefinizione poetico-concettuale dell’immagine del paesaggio contemporaneo. La mostra a Palazzo Branciforte propone 40 fotografie, molte delle quali mai esposte né pubblicate, che ripercorre oltre due decenni - dal 1980 ai primi anni del 2000 - di ricerca intorno ai diversi modi di percepire il paesaggio e la veduta urbana, da sempre al centro della fotografia e della riflessione teorica di Chiaramonte.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.