Dalle grigliate a Villa Tasca alle visite tra Orto Botanico e Steri: cosa fare nel weekend del Primo maggio

Primo maggio nel segno delle grigliate in compagnia, ma anche di tour, mostre, scampagnate e concerti. Palermo (per questo lungo weekend) si anima di eventi per tutti i gusti. Al parco di Villa Tasca appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, tra sport e tipiche "arrustute", mentre al Salinas, Orto Botanico, Steri e al chiostro di Monreale porte aperte per le visite guidate. Non mancheranno gli spettacoli, come quello di Roberto Alajmo al Biondo, e le visite guidate, come quella dedicata al "Liberty" alla scoperta di alcuni gioielli della città. Intanto a Portella della Ginestra, per il 76esimo anniversario della strage, il Primo maggio ci si ritrova tutti insieme nel pianoro dove furono trucidate 11 persone e altre 27 furono ferite.

Grigliate e sport a Villa Tasca

Un Primo maggio di musica, grigliate e attività per i bambini e un weekend di sport all’aria aperta, tra yoga e pallavolo, con lo Spring Sport Fest (sabato e domenica). Per la festa dei lavoratori il Parco di Villa Tasca organizza una giornata all’aria aperta per le famiglie tra concerti musicali, dj set e giochi per i più piccoli.

Visite al Salinas, Orto Botanico, Steri e Monreale

Per il Primo maggio apertura straordinaria e visite guidate a cura di Coopculture. Al Museo Salinas è previsto “Il Salinas in Grecia e il museo dell’Acropoli a Palermo”: il percorso sarà incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo e alla Sicilia. A Monreale è possibile invece partecipare “Alla scoperta del Chiostro dei benedettini di Monreale”, una speciale visita al Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale. Anche per lo Steri, uno dei luoghi simbolo della città, è prevista la visita al complesso. Infine visite pure al museo a cielo aperto che è l’Orto Botanico.

Dal Villino Florio al Villino Ida Basile, il tour "Liberty"

Tour nel segno della Palermo Liberty, quella della Belle époque palermitana dei Florio. Dalla celebre ex fabbrica di mobili Liberty, a due degli edifici progettati da Ernesto Basile. Quando la grandezza dei Florio rese la Sicilia centro d’Europa. Il percorso prevede visite agli ex Capannoni Ducrot (oggi Cantieri Culturali della Zisa), al Villino Florio (inclusa visita) e al Villino Ida Basile (tappa esterna).

Palermo occulta, la passeggiata sulle tracce di entità sovrannaturali

La passeggiata raccontata sulle tracce di entità sovrannaturali, ipnotisti, spiritismi, medium ed esperimenti medianici. Un'indagine storico - antropologica che, tra scientismo e credenza, ripercorrere i fenomeni connessi con lo spirito, la nascita e lo sviluppo dello spiritismo, in Europa e in Italia, e gli studi di parapsicologia. Un viaggio immaginifico indietro nel tempo e "al di là del Regno", alla scoperta di storie, protagonisti, caratteri ed eredità trasmesse.

Lo spettacolo di Roberto Alajmo al Biondo

Debutta nella Sala Grande del Teatro Biondo "La compagnia del sonno" di Roberto Alajmo con la regia di Armando Pugliese. Protagonisti dello spettacolo, coprodotto dal Biondo e dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, dove ha debuttato in prima nazionale nei giorni scorsi, sono Nando Paone, Gigio Morra, Stefania Blandeburgo, Claudio Zappalà, Angela Bertamino. Alajmo torna così in teatro con un nuovo testo dagli echi pirandelliani, che prende le mosse da una domanda "Chi mette in scena i nostri sogni?".

"Frontiera", la mostra al femminile all'Haus der Kunst

Dieci artiste contemporanee, di tre diverse nazionalità (Italia, Germania, Spagna), e diverse generazioni, per una riflessione collettiva sul concetto di “limite” da una prospettiva multidisciplinare. È Raumbilder / Frontiera, la mostra a cura del Verein Düsseldorf che inaugura all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. L’evento è una delle anteprime del Sicilia Queer filmfest.

"Rapina a mani smaltate", lo spettacolo al Teatro Jolly

Al Teatro Jolly di Palermo va in scena “Rapina a mani smaltate”. La disperazione e i danni economici provocati dalla pandemia costringono tre donne a improvvisarsi ladre e a organizzare una rapina ai danni di una banca, dove due poveri impiegati vengono assaliti dalla paura. L'intervento della polizia riuscirà a risolvere la situazione? Tra gag, equivoci e situazioni esilaranti sul palco viene riproposto uno spaccato della realtà odierna con Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo.

Al Riso una mostra d'arte contemporanea africana

Inaugura al Riso, museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo, Frédéric Bruly Bouabré "Cosmogonie", prima mostra personale in Sicilia di uno dei padri fondatori dell’arte contemporanea africana nonché uno degli artisti più affascinanti della nostra epoca a cura di Cristina Costanzo con il coordinamento di Maddalena De Luca.

Dj set sotto le stelle sul lungomare di Cefalù

Il lungomare di Cefalù diventa un grande palcoscenico sotto le stelle per festeggiare l’arrivo del Primo maggio. Si ballerà gratuitamente sotto le note di alcuni dei dj più quotati della provincia di Palermo: una ”Big Reunion”, dopo il successo della notte di Capodanno cefaludese, con Caruso, Valenziano, Tarantino e Ludwik.

Giornate dell’agricoltura a Valledolmo

Tornano le Giornate dell’Agricoltura a Valledolmo. Fino al Primo maggio oltre 300 espositori per una fiera ancora più grande e coinvolgente. Si tratta della ventitreesima edizione, l’appuntamento che ogni anno mette insieme eccellenze dell’agroalimentare, della zootecnia e della meccanica agricola da tutta la Sicilia. Tema di questa edizione è il ritorno alle origini. Tra le cose da fare sport, trekking, calcio, musica, divertimento, spettacoli e intrattenimento, mostre fotografiche, visite guidate e convegni.