Birra in abbazia, pupi a teatrino di via Bara all'Olivella, il rap di Fabri Fibra: cosa fare nel weekend

Birra e stelle, musica rap e pupi. Ecco la ricetta del weekend a Palermo. Tanti gli appuntamenti nell'ultimo fine settimana di luglio. Ai Cantieri Culturali arriva Fabri Fibra, reduce dal successo con l'album "Caos" certificato doppio disco di platino (i biglietti sono ancora disponibili). Intanto all'abbazia di San Martino delle Scale un tour e un percorso degustazione di birre. E sempre di birre si parla a Balestrate con il Beer Street. Nuova edizione, invece, per "La macchina dei sogni" di Mimmo Cuticchio. Non mancheranno aperitivi, live e mostre in giro per la città.

Fabri Fibra ai Cantieri Culturali

Al Green Pop Palermo Fest arriva il concerto di Fabri Fibra. Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l'album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via il prossimo 11 giugno da Campobasso per poi proseguire durante l’estate in giro per tutta l’Italia facendo tappa nei principali festival estivi, tra cui quello di Palermo.

Birre all'abbazia di San Martino delle Scale

Sabato torna la visita guidata nell'abbazia di San Martino delle Scale. All'interno della visita anche la farmacia, antica spezieria monastica realizzata alla fine del XVI secolo, aperta per la prima volta al pubblico dopo 10 anni di restauro. Al termine della visita verrà effettuata una degustazione di birre artigianali ideate e prodotte nel laboratorio di birra all'interno del complesso monastico, in collaborazione tra l'associazione e i monaci.

Festival della birra a Balestrate

Tutto pronto per il Beer Street che anche quest’anno ritorna in scena a Balestrate, grazie all'organizzazione di Davide Merlino, delegato nazionale della sezione street food e ambasciatore del Gusto Doc Italy. Protagonisti indiscussi saranno i birrifici e i produttori di street food squisitamente made in Sicily, che animeranno per tre intere giornate il belvedere e le spiagge della città.

Gli spettacoli dei pupi di Mimmo Cuticchio

"Un sogno lungo 50 anni" è il titolo e il tema della quarantesima edizione del festival "La macchina dei sogni" che con la direzione artistica di Mimmo Cuticchio fa dialogare l’opera dei pupi e il teatro di figura. Ad aprire la quarantesima edizione del festival e a fare da trait d’union di tre generazioni di pupari, sarà lo stesso spettacolo con cui cinquant’anni fa, fu inaugurato il teatro: “Arrivo di Angelica a Parigi”, che andrà in replica sabato e domenica.

A guardare le stelle a Monte Iato

Con il naso all’insù ma con i piedi ben piantati a terra, tra reperti archeologici e stelle. CoopCulture, in collaborazione con il Planetario di Palermo organizza al parco archeologico di Monte Iato a Palermo un appuntamento all’insegna dell’archeoastronomia. L’esperienza comincerà con una visita didattica all'Antiquarium Case d'Alia, museo che ospita i principali reperti dell’area archeologica, e che offrirà un'occasione unica per conoscere il vissuto rurale e urbano della zona, fin dai tempi più antichi.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Quali sono le migliori gelaterie di Palermo per gelato e brioche? Nel capoluogo della Sicilia il gelato è una cosa sempre più seria: tra brioche, coni o coppette, la guida al cibo dell’estate per eccellenza.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.