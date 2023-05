Mostra di dinosauri in 3D, cantine aperte ed expo canina: cosa fare a Palermo nel weekend

Dinosauri e cani, vino e carne di maiale. Questa la ricetta del weekend. Tanti gli appuntamenti in programma: arriva infatti a Palermo la mostra più grande d'Europa che porta tutti a fare un viaggio indietro nel tempo. Si tratta di Living dinosaurs: i giganti preistorici rivivranno come se non si fossero mai estinti. Per chi volesse fare una gita fuori porta può partecipare a Cantine aperte, la rassegna per degustare vini nelle aziende del Palermitano. All'Ippodromo, invece, torna l'Esposizione internazionale canina, mentre a Sanlorenzo Mercato una festa dedicata alla carne di maiale. Non mancheranno appuntamenti dedicati alla cultura, come quello alla scoperta degli oratori di Serpotta.

A Palermo la più grande mostra di dinosauri viventi d'Europa

Arriva a Palermo “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d'Europa per un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere alla Mostra Pagliarelli (che si trova alla Fiera di Natale, in viale della Regione Siciliana Nord-Ovest, 732). Per tutta la famiglia sono tanti i dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di "vita quotidiana" con queste enormi creature.

Cantine aperte nel Palermitano

Vivere attraverso il vino esperienze emozionanti di scoperta e conoscenza del territorio. Con questa chiave di lettura prende il via in Sicilia l'edizione 2023 di Cantine aperte, evento del Movimento Turismo del Vino, che si svolgerà sabato e domenica. A Palermo porte aperte nelle cantine di Alessandro di Camporeale, Baglio di Pianetto, Cossentino, Duca di Salaparuta, Tenuta San Giaime e Feudo Disisa a Monreale.

Esposizione internazionale canina all'ippodromo

Torna il tradizionale appuntamento con l’Esposizione internazionale canina di Palermo giunta alla 70° edizione, che quest’anno per la prima volta si svolgerà all’interno dell’ippodromo La Favorita in viale del Fante, a Palermo. Nel corso del weekend si terranno una serie di eventi che hanno fatto registrare complessivamente circa 1.200 iscrizioni tra le oltre 130 razze canine in gara provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei, che sfileranno davanti ad una qualificata e prestigiosa giuria internazionale.

Una festa dedicata alla carne di maiale

Un intero weekend per celebrare la carne più golosa, quella di maiale: a Sanlorenzo Mercato c’è Master Pork, il nuovo viaggio di gusto che vedrà per un intero fine settimana una carrellata di piatti speciali a base di suino. Si va dal pulled pork, speciale panino a base di maialino nero siciliano sfilacciato, cipolla caramellata e salsa barbecue, al piatto di ribs, gustose costine di maiale che rivisitano in chiave siciliana il celebre piatto della tradizione americana.

Tour degli oratori di Serpotta

Domenica all'insegna del tour negli oratori serpottiani. Una giornata alla scoperta degli splendidi siti monumentali nel cuore del centro storico, come gli oratori del Santissimo Rosario in Santa Cita e in San Domenico e di San Lorenzo, in cui la maestria del Serpotta ha creato l’incanto di allegorie divine e di putti dalle mille espressioni. Saranno loro i protagonisti di questo percorso nell’arte dello stucco e del mirabile stuccatore e della commovente copia del celebre Caravaggio rubato.

