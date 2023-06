Il Pride, il concerto di Beatrice Quinta e il tour Liberty all'Arenella: cosa fare nel weekend

Arcobaleno e musica, romanticismo e film d'animazione. Sono tanti gli appuntamenti in programma per questo weekend. Tra tutti il Palermo Pride, la sfilata per i diritti Lgbtqi+ che porterà che si concluderà all'Averna Spazio Open con il concerto di Beatrice Quinta, ex regina di X-Factor. Anche Cefalù, invece, rientra tra i borghi d'amore più belli d'Italia dove trascorrere una "Notte romantica" con tanti eventi in calendario. Al Teatro Politeama, invece, è tempo di musica classica con la primo violino della Scala, Laura Marzadori. Non mancheranno inoltre momenti dedicati ai bambini, come quello all'Albergheria con i cartoni animati.

Il Pride all'Averna Spazio Open

Tanti appuntamenti all'Averna Spazio Open in occasione del Pride. Il grande palcoscenico ai Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà, infatti, Beatrice Quinta e Big Mama, per due concerti tanto attesi. Per tre giorni, così, Averna Spazio Open si animerà di momenti di intrattenimento, musica e riflessione, ma anche tutta una serie di eventi collaterali alla manifestazione legata ai diritti arcobaleno.

Notte romantica a Cefalù

Il sabato successivo al solstizio d’estate, com’è consuetudine da ormai otto anni i Borghi più belli d’Italia saranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: la Notte romantica nei borghi più belli d’Italia. Anche Cefalù diventerà la location perfetta per una serata all'insegna del romanticismo e dell'amore. Le bellezze del centro storico con le sue vie, le piazzette, i vicoli, la vecchia Marina e la passeggiata tra gli scogli, ma anche la possibilità di ammirare il cielo stellato nel silenzio di una notte speciale, sarà una occasione irripetibile.

Il concerto del primo violino della Scala

Tra gli eventi più interessanti e da non perdere della stagione estiva c’è il ritorno a Palermo di Laura Marzadori - primo violino del Teatro alla Scala - che torna proprio a Palermo dopo il successo del Festival di musica barocca dello scorso anno organizzato dall'Accademia Musicale Ars Antiqua di Palermo. L’appuntamento è in programma sabato con il Beethoven violin concerto, op.61 al Teatro Politeama.

Tour alla palazzina Liberty dell'Arenella

Sabato, insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si assisterà alle visite e alla Palazzina dei Quattro Pizzi. Casa Florio, progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III. Le visite si svolgeranno all'interno del salone di rappresentanza, in cui è presente un piccolo museo con affascinanti cimeli appartenuti alla famiglia che rese grande Palermo.

Cartoni per bambini all'Albergheria

Torna all'Albergheria l'evento-DiVento più atteso dell'estate. Quattro serate all'insegna del divertimento per i bambini e le loro famiglie, con la proiezione di quattro film d'animazione, che saranno accompagnate da tanti sorrisi e dolci merende. Un cartellone di proiezioni segrete per un effetto sorpresa. Si tratta di film d'animazione su vari temi, dall'ambiente alla mediazione fra identità del singolo e aspettative dettate dalla cultura di appartenenza, ma ancora amicizia, altruismo e generosità.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.