Aperitivi con musica live al Nautoscopio, cabaret all'Agricantus: cosa fare nel weekend

Fine settimana all'aria aperta che sa d'estate. E poi musica, aperitivi, film. Ecco la ricetta del penultimo weekend di luglio. A Sant'Erasmo Cinema City, con film per tutti, come il grande classico d'animazione Disney "La spada nella roccia". All'Averna Spazio Open, invece, largo ai ritmi di ogni latitudine con Mondo Sounds, il festival che connette i Sud del mondo. Al Nautoscopio, invece, aperitivi e dj-set vista mare, mentre all'Agricantus il cabaret è di casa con Chris Clun e Simone Riccobono.

Cinema a Sant'Erasmo

Domenica come ormai da tradizione Cinema City dedica l'ultima serata della rassegna ai ragazzi con la proiezione del classico d'animazione Disney diretto da Wolfgang Reitherman "La spada nella roccia", (1963), che chiude il festival con una serata realizzata in collaborazione con Radici Piccolo Museo della Natura, Affido Culturale Palermo, Asd Scuola di Atletica Berradi 091.

Mondo Sounds all'Averna Spazio Open

Torna Mondo Sounds, il festival musicale che connette i “Sud del mondo”, in grado di rendere la Sicilia il fulcro internazionale della nuova musica Global: all’Averna Spazio Open di Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa), due giorni che permetteranno al pubblico di viaggiare da fermi e di esplorare il mondo attraverso i suoni e i ritmi di ogni latitudine.

Il live al Nautoscopio

L'estate di Palermo continua a scaldarsi con l'entusiasmo, la musica e le performance degli eventi del Nautobeat23, la rassegna che sta animando le serate della suggestiva location che si affaccia sulla costa della città. Dopo il successo dei primi appuntamenti, si prosegue con il musicista dj-producer Jah Sazzah, che porterà sul palco il live del suo progetto Sonido Savage con un open act di Mistical Sound.

Cabaret all'Agricantus

Si chiama "Comic 90100 Show" lo spettacolo che anima le serate dell'isola pedonale del Teatro Agricantus. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 20.30 ed è prodotto e distribuito da Tramp Management dei fratelli Nino e Roberto Bonanno. Protagonisti saranno Chris Clun e Simone Riccobono che si esibiranno con i loro repertori, ma condurranno anche lo show e gli interventi di diversi veterani del laboratorio comico, tra i quali i Badaboom, Francesco Gottuso, Chicco Tortora, Francesco Bolignari.

L'itinerario Spagna e Sicilia a Palazzo Abatellis

L'Instituto Cervantes di Palermo, diretto da Juan Carlos Reche, e la Galleria Regionale della Sicilia Palazzo Abatellis (via Alloro, 4) diretta da Maria Maddalena De Luca, presentano, nell’ambito del semestre della Presidenza Spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, l’itinerario Manya y fuerça. Ingegno e forza, Spagna e Sicilia a Palazzo Abatellis.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.