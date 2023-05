All'Orto Botanico riecco Zagara di Primavera, notte sui tetti della Cattedrale: cosa fare nel weekend

Fiori, scoperta, vintage. Questa la ricetta del weekend, con un tempo ancora un po' instabile. All'Orto Botanico torna la Zagara di Primavera, la mostra mercato di florovivaismo molto attesa dai palermitani. Da questo fine settimana, inoltre, è possibile visitare in notturna i tetti della Cattedrale e ammirare il panorama della città dall'alto. Porte a Palazzo Trinacria e alla Villa del Gattopardo con la Giornata nazionale delle dimore storiche. In via Magliocco, invece, è tempo di Hop Hop Market, la fiera dedicata al vintage e all'artigianato. Non mancheranno appuntamenti per bambini, concerti e spettacoli a teatro.

Zagara di Primavera all'Orto Botanico

Torna nel weekend la festa di colori e profumi con la 24esima edizione della Zagara di Primavera, la mostra mercato di florovivaismo molto attesa da tutti i siciliani. Anche quest’anno saranno presenti oltre sessanta vivaisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e saranno molte le attività e gli appuntamenti culturali legati alla bellezza e alla biodiversità vegetale, a partire dalla mostra iconografica allestita nell’Erbario storico del Gymnasium, che racconterà il mondo della viticoltura siciliana collegata a una tavola rotonda tra esperti per conoscerne patrimonio e valore.

Visite serali sui tetti della Cattedrale

Tornano le visite serali sui tetti della Cattedrale e al Museo Diocesano. Fino alla mezzanotte si possono vedere tetti, tesoro con la corona di Costanza d’Aragona, cripta con le tombe degli Arcivescovi di Palermo, tombe reali e sotterranei. Nelle 27 sale del Museo Diocesano, invece, sono esposte circa 300 opere tra pitture, sculture e arti decorative dal XII al XIX secolo.

Giornata delle dimore storiche

Domenica torna la Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Saranno oltre 500 i monumenti che apriranno: castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo. A Palermo porte aperte a Palazzo Trinacria e alla Villa del Gattopardo, ma anche alla Masseria Rossella a Piana degli Albanesi.

Hop Hop Market in via Magliocco

E' ormai uno degli eventi principali offerti dall’Associazione Artigianando che da tantissimi anni, organizzando fiere, expò, mostre mercato ed esposizioni a tema, mette sotto i riflettori la bravura, la fantasia e le capacità dei tantissimi e diversi artigiani presenti sul territorio siciliano: l’Hop Hop Market torna in una delle vie principali della città, via Magliocco, con una prima edizione particolare: la mid spring edition.

A Geraci Siculo l'antico rito della transumanza

Torna e Geraci l’antico rito della transumanza. Sabato e domenica decine di pastori, centinaia e centinaia di capi di bestiame, al suono della campana, si spostano dalle loro contrade, per riunirsi, mano a mano che si risale la montagna, fino ad arrivare a Geraci Siculo. Poi ancora più su, dove ad attenderli ci sono i pascoli più alti della Sicilia. L’evento segna, nel puntuale calendario degli allevatori geracesi, l’inizio dell’estate.

Alla scoperta del fiore di sambuco a Palazzo Adriano

Un trekking urbano alla scoperta del fiore di sambuco che in primavera si fa notare per le sue bianche infiorescenze e che a Palazzo Adriano viene usato per la realizzazione di un pane tipico, chiamato "Pani cu savucu". Il "savuco experience", in programma domenica, prevede un walking tour guidato da un gruppo di giovani residenti che stimolerà tutti i cinque sensi, per scoprire come l'arte, la cultura e la storia di Palazzo Adriano si uniscono alle tradizioni popolari e alla cucina locale.

Dove mangiare in Sicilia

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetaria a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.