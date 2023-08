Gigi D'Alessio, Rocco Hunt, la sagra delle nocciole e la festa della granita: cosa fare nel weekend

I sapori della tradizione e la musica, quella capace di far diventare "Nu juorno buono" e di far suonare "el corazon". Sono gli ingredienti del weekend ormai alle porte, in cui si prevedono già alte temperature che saranno riscaldate ulteriormente dalla voce calda di Gigi D'Alessio e da quella di Rocco Hunt. Un po' di Napoli e di Salerno a Palermo. "Una notte fantastica", anzi tre. Ma ci sarà anche Tedua che, dopo aver fatto registrare sette sold out, porta la sua "Divina Commedia" al Green Pop Festival. Ma basterà allontanarsi un po' dalla città, per farsi trascinare da un vortice di gusto, dalle nocciole di Polizzi Generosa alla granita di Campofelice di Roccella e all'olio e la cipolla di Bisacquino.

Gigi D'Alessio al Teatro di Verdura

Gigi D'Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va” e tanti altri ancora.

Rocco Hunt ai Cantieri Culturali

La voce di Rocco Hunt è pronta a far cantare e ballare tutti ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il suo ritorno live in Sicilia porta la firma di Puntoeacapo. "L’ammore overo - una notte fantastica", è un concerto evento ideato da Alessandro Siani.

Tedua al Green Pop Festival

Il nuovo album “La Divina Commedia” di Tedua vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano contemporaneo come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta. Le date del tour nei palazzi hanno registrato 7 sold out, tra cui le tre date al Mediolanum Forum di Milano, e rappresentano un importante traguardo per la sua prima tournée nei palazzetti.

Sagra delle nocciole a Polizzi Generosa

La sagra della nocciole si inserisce all'interno della settimana del gusto di Polizzi, con quartieri in festa e diversi eventi collaterali. Tante le bancarelle allestite per poter degustare la nocciola in varie preparazioni dolci o salate. Ma non mancheranno anche le riproduzioni dell'antica vita contadina con ricostruzioni di angoli di vita campestre e paesana, come "a mannara", "u paghiaru", "u mulinu", "u stazzuni". Il borgo madonita si riempie di capanne in legno e pietra costruite dai ragazzi che per tradizione ogni anno fanno rivivere i vecchi mestieri.

Festa della granita a Campofelice di Roccella

Raggiungendo la Porta delle Madonie, i visitatori potranno degustare le granite di produzione locale, assistere alla preparazione e partecipare a una rievocazione storica delle origini arabe del prodotto. Tra le vie del paese prenderà vita la leggenda del principe Abdul, nipote del primo emiro dei Kalbiti, che unì la neve perenne custodita nelle cavità delle Madonie all’eccellenza dei limoni coltivati lungo la costa.

Olio e cipolla protagonisti della Notte bianca di Bisacquino

Alla mostra mercato per la Notte bianca di Bisacquino ci saranno i gazebo degli artigiani che esporranno le proprie creazioni e quelli dei commercianti che faranno conoscere ai visitatori i prodotti tipici del territorio. Momenti di degustazione con i due prodotti tipici locali: la cipolla bisacquinese è tra l'altro reduce da un importante riconoscimento. E' stata infatti inserita nel Pat, un registro nazionale del Ministero in cui sono presenti prodotti agroalimentari tradizionali di qualità. L'olio "pregiato" di Bisacquino viene invece prodotto da olive Biancolilla e Nocellara.

Mara Sattei sul lungomare di Cefalù

Si intitola Lungomare Music Fest ed è la rassegna di musica dal vivo e spettacolo che sta accendendo l'estate a Cefalù. Ad agosto sono attesi grandi nomi della musica italiana ed eventi con personaggi amati dal grande pubblico: uno tra i più attesi è Mara Sattei con i suoi "Duemilaminuti".

L'Orto Botanico apre in notturna

Una storia bicentenaria che di notte acquista un sapore diverso. Perché alla luce della luna, i contorni sono più morbidi, i profumi più intensi, ogni fruscio, sussurro, ombra, sembra provenire da un universo altro dove bisogna entrare in punta di piedi. La visita in notturna all’Orto Botanico è un’esperienza da fare assolutamente, soprattutto se si usano le “lucciole” a led che proiettano una luce morbida che non disturba gli “abitanti” del parco.

Visita in notturna anche al Salinas con Filippo Portera

Un concerto in chiave jazz che rende omaggio alle narrazioni mitologiche greco-romane e alle leggende siciliane. Sedici racconti in musica ispirati a “Le Metamorfosi” di Ovidio. I miti e le leggende che Portera ha scelto di raccontare sono diversi e affascinanti, come Narciso, Eco, Pigmalione, Atalanta, Aracne, Ercole il più grande fra tutti i super eroi e poi Medea, Il re Mida, Pitagora, Scilla, Cariddi, Icaro, Perseo, Circe, Persefone, ognuno di loro con una morale e un messaggio importante da trasmettere.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Quali sono le migliori gelaterie di Palermo per gelato e brioche? Nel capoluogo della Sicilia il gelato è una cosa sempre più seria: tra brioche, coni o coppette, la guida al cibo dell’estate per eccellenza.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.