Birra in piazza e giochi in villa, ma anche degustazioni di caffè, vino e olio per due giorni, musica, teatro e molto altro. E' questa la ricetta del weekend. Tanti gli appuntamenti in programma, come il Beer Bubbles, il festival della birra che quest'anno solcherà le piazze del Politeama. All'Orto Botanico, invece, va in scena il Palermo Coffee Festival, il primo evento in evento in Italia dedicato alle filiere sostenibili e alla biodiversità. All'Averna Spazio Open, poi, è tempo di concerti con il Beat Full, mentre a Villa Filippina di Shakespeare, con la stagione del Teatro Libero sotto le stelle. Non mancheranno appuntamenti per bambini, come il Festival del gioco a Villa Costa.

Festival della birra al Politeama

La birra artigianale torna in strada. E' tutto pronto per il Beer Bubbles. Fino a domenica sarà allestito nella zona del Politeama (piazza Castelnuovo e piazza Ruggero Settimo) un vero e proprio villaggio artigianale della birra. Trentuno birrifici provenienti da tutta Italia, dieci punti ristoro, quindici installazioni che ospiteranno le eccellenze agroalimentari siciliane e oltre dodici masterclass dedicate all'arte birraia. Sono solo alcuni numeri della quattro giorni che tra degustazioni, musica e workshop costituisce ormai da anni un evento imperdibile per la città di Palermo capace di attrarre migliaia di persone.

Caffè, vino e olio all'Orto Botanico

Caffè, vino e olio, mondi vicini fatti di passione, amore per la terra e rispetto per la materia prima, protagonisti del “Palermo Coffee Festival”, il primo evento in Italia dedicato alle filiere sostenibili e alla biodiversità, in programma domenica e lunedì all’Orto Botanico. Un appuntamento unico nel suo genere: due giorni di degustazioni, dibattiti, live show, masterclass e approfondimenti, per esplorare le unicità di tre mondi estremamente affini, ma ancora divisi da gradi di percezione e consapevolezza nettamente diversi.

I concerti del Beat Full all'Averna Spazio Open

Un grande palco al centro della città con sullo sfondo il castello della Zisa di Palermo a fare da scenografia, che ospiterà concerti di grandi artisti nazionali e internazionali e giovani promesse siciliane. Torna ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, all'interno di Averna Spazio Open per l'undicesima edizione il Beat Full Festival con una nuova batteria di artisti che si esibiranno sul palco.

Spettacoli di Shakespeare a Villa Filippina

Torna la terza edizione di Shakespeare Summer Night, un progetto produttivo del Teatro Libero di Palermo nel Parco Villa Filippina. In programma due creazioni del Libero a partire dalla drammaturgia di William Shakespeare. Il primo è Shakespeare da bar, un progetto artistico di Tdb con la drammaturgia e la regia di Davide Lorenzo Palla. Un cocktail teatrale giovane, fresco e innovativo che diventa uno spettacolo in puro stile elisabettiano, che accompagna il pubblico a riscoprire la bellezza di alcuni dei brani più celebri delle opere del bardo: Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Antonio e Cleopatra, Macbeth.

Festival del gioco a Villa Costa

Con l'obiettivo di porre attenzione sulla realtà dei servizi educativi integrativi come alternativa al nido, nasce la prima edizione del Festival del gioco organizzato da alcuni enti del terzo settore di Palermo. L’evento è in programma sabato a Villa Costa a ingresso gratuito. Nel proprio spazio assegnato all'interno della villa, ogni ente propone laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie, alle bambine e ai bambini dai 18 ai 36 mesi, con la possibilità di un confronto con le professioniste e i professionisti del settore.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.