Non solo Festino, spettacoli in via Torrearsa e il festival della birra madonita: cosa fare nel weekend

Non solo Festino. Sarà un fine settimana caldissimo e ricco questo che verrà. Via Torrearsa, ad esempio, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli di musica e teatro, ma anche presentazioni di libri e incontri. Chi resterà in città potrà visita la mostra sui cento anni dell'aeronautica militare allestita alla Gam, mentre chi sceglierà di concedersi una gita fuori porta non potrà mancare al Vucciria Beer Festival di Geraci Siculo, il primo evento madonita dedicato al mondo delle birre artigianali. Intanto tornano in Sicilia i Teatri di Pietra, con alcuni siti anche palermitani, come quello di Solunto. Non mancheranno tour, appuntamenti per bambini e aperitivi all'aria aperta.

Palcoscenico via Torrearsa

Urban Theatre di via Torrearsa entra nel vivo della rassegna con una forma di intrattenimento culturale tra musica, teatro, ma anche presentazioni di libri e incontri. La via Torrearsa ha trovato una nuova dimensione, legata alla stagione estiva, alla voglia di uscire e fare due passi per incontrare gente e con l'occasione ascoltare buona musica o un monologo dal vivo. Un salotto, un teatro, ma anche un'isola pedonale, senza macchine, con panchine e fiori, e un palcoscenico pronto ad accogliere artisti.

Il festival della birra madonita

Fine settimana all'insegna del divertimento a Geraci Siculo con la quinta edizione del Vucciria Beer Festival, il primo evento madonita dedicato al mondo delle birre artigianali organizzato da Fabrizio Coco. Tutti gli appuntamenti da venerdì a domenica si snodano su corso Vittorio Emanuele, dove saranno allestiti gli immancabili stand di birra artigianale, ma anche gli spazi dedicati alla gastronomia e al cibo di strada.

Teatri di Pietra

Tornano in Sicilia, per la 18esima edizione, i Teatri di Pietra 2023, la rete che porta lo spettacolo dal vivo in siti archeologici e monumentali in cinque regioni italiane. In Sicilia, da luglio a fine agosto, saranno rappresentate 20 opere in 9 siti in tutta la Regione per oltre 43 eventi (Palermo, Trapani, Messina, Agrigento, Caltanissetta): un cartellone ricco di danza, musica, teatro e scritture drammaturgiche inedite, pensato per raccontare il presente in luoghi ricchi di storia - noti e meno noti - attraverso opere classiche e creazioni contemporanee.

La mostra dell'aeronautica militare alla Gam

Il centenario dell'aeronautica militare in una mostra. Alla Gam l'esposizione itinerante i “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. La mostra, aperta la pubblico fino al 30 luglio, ripercorre la storia, la tradizione e l’evoluzione della forza armata, dalla sua fondazione ai giorni nostri, con uno sguardo verso il futuro.

Visita alla camera dello scirocco di Fondo Micciulla

Visita alla camera dello scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro. E' questo l'evento pensato per domenica in collaborazione fra base scout Volpe Astuta e la cooperativa Terradamare.

BeComedy Uk a Bagheria

Altro appuntamento imperdibile per BeComedy Uk in Sicilia: sabato sarà la volta di Davide Marini e della sua comicità direttamente sul palco del Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Quando gli hanno chiesto perché abbia iniziato a fare stand up, la sua prima risposta è stata: "Come è entrato a casa mia?".

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.