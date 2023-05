Musei di notte a un euro, fumetti in fiera e la Strapapà: cosa fare nel weekend a Palermo

Musei a un euro, fumetti in fiera, i murale di periferia. Tanti gli appuntamenti in programma per questo weekend, che coincide con la festa della mamma (e, curiosità, a Palermo si corre per la Strapapà). Dal Salinas allo Steri, porta aperte nei luoghi della cultura per la "Notte europea dei musei". Al PalaGiotto torna Expo Comics & Games, per la fiera dedicata a fumetti, videogiochi e cosplay. Allo Sperone, invece, una passeggiata urbana porterà i partecipanti a scoprire la street art. Non mancheranno spettacoli a teatro, concerti e gite fuori porta, come quella alla scoperta degli antichi mulini di Borgo Parrini.

Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro

Torna sabato la "Notte europea dei musei", giunta quest'anno alla sua diciannovesima edizione. L'iniziativa, organizzata dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di un euro (eccetto i casi di gratuità previsti). Dal Salinas allo Steri, sono tanti i luoghi visitabili in città.

Fumetti e divertimento per la fiera al PalaGiotto

Ritorna la fiera dedicata al mondo del fumetto, al videogioco e al cosplay ospitata all'interno del Palagiotto di Palermo: ecco che per tutto il weekend sarà possibile prendere parte a Expo Comics & Games, la fiera unica nel suo genere che si conferma essere un punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia.

La Strapapà nel giorno della festa della mamma

Torna la Strapapà con un doppio evento: curiosamente inserito nel giorno della festa della mamma, tra divertimento e agonismo, porterà tra le strade di Palermo di corsa genitori con i propri figli. Settemila iscritti, appuntamento fissato per domenica: si parte da piazza Castelnuovo, allestito anche un villaggio.

Alla scoperta dei murale dello Sperone

Mentre cresce l’attesa per l’intervento dello street artist Millo, che realizzerà un nuovo murale allo Sperone, l’Alleanza Creativa Sperone167, promotrice dell’iniziativa, propone un tour propedeutico alla scoperta del neo-muralismo che caratterizza il quartiere. Una passeggiata urbana della durata di un’ora e mezza, un’esperienza alla scoperta dei murale nelle stradine di periferia e delle origini dello Sperone.

Turismo e nobiltà: visite a Palazzo Francavilla

Visite domenicali a Palazzo Francavilla, la dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo. Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirare uno dei palazzi più suggestivi del panorama artistico siciliano. Luogo emblematico di una città che si trasforma, esce dalle sue mura, divenendo eterea e immensa.

"Così è (se vi pare)" al Teatro Biondo

Eros Pagni nel ruolo di Lamberto Laudisi, mentre Anita Bartolucci è la signora Frola: sono i protagonisti dello spettacolo Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello diretto da Luca De Fusco, che debutta al Teatro Biondo. Coprodotto dal Biondo, dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Sannazaro di Napoli e da La Pirandelliana, lo spettacolo è in replica fino a domenica 21 maggio.

Gita a Borgo Parrini per conoscere i mulini

Si terrà domenica la passeggiata tra gli antichi mulini di Borgo Parrini. Dal punto di ritrovo si raggiungerà il primo mulino (oggi proprietà Billeci). La struttura versa in discreto stato di conservazione, anche se le coperture sono in parte crollate. Ancora visibile per circa 100 metri di lunghezza l’acquedotto proveniente dal paese. L’edificio ha subito numerose trasformazioni, dapprima utilizzato come fabbrica di polvere da sparo e successivamente come stabilimento per la produzione della seta.

Beneficenza con Stefania Petyx a Sanlorenzo Mercato

La musica come linguaggio di amore. Quello più autentico e puro della solidarietà che al Mercato risuonerà con "Sanlorenzo Mercato & Friends". Nato in collaborazione con “Maredolce Onlus”, l’evento vede come madrina Stefania Petyx, che, con Pif e Ficarra e Picone, presiede l’associazione impegnata da anni a sostegno dell’infanzia.

Dove mangiare in giro per la Sicilia

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetaria a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.