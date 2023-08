Da Mr. Rain a Tananai, tre giorni da "Supereroi" tra musica e stelle cadenti: cosa fare nel weekend

Musica e stelle. Ci si potrà sentire tutti un po' "Supereroi" in questo secondo weekend di agosto. Se il Ferragosto con tutte le sue magie è ormai alle porte, non sarà sicuramente da meno il fine settimana che sta per iniziare. La musica, quella che fa battere il cuore, sarà il vero filo conduttore (senza mai dimenticare di lanciare uno sguardo all'insù colmi di desideri). Si parte con Mr.Rain che dopo il concertone, per chi se lo fosse perso, torna a Palermo, questa volta al Teatro di Verdura. Si passa poi a quella "piccola peste" di Tananai che con il suo "Tango" non smette mai di emozionare. Per entrambi i live i biglietti sono ancora disponibili. Ci sarà dunque ancora tanta musica (a Carini ad esempio torna il Vido Musso jazz festival e Mogol e Gianmarco Carroccia saranno sullo stesso palco al Verdura), ma anche teatro e suggestive visite serali per osservare lo sciame di Perseidi.

Mr. Rain al Teatro di Verdura

L’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi continua il suo inarrestabile successo. Mentre sta scalando tutte le classifiche, per chi se lo fosse perso al concertone o per chi vuole fare il bis di emozioni, Mr. Rain sarà al Teatro di Verdura per tutti i supereroi palermitani.

Tananai ai Cantieri Culturali

Tananai fa il bis in Sicilia e annuncia il secondo concerto di questa estate a Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa, ospite del Green Pop Festival. Il tour estivo sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “Rave, eclissi”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, che contiene le hit “Abissale”, “Sesso occasionale” e “Baby Goddamn”.

Mogol e Carroccia al Verdura

Proposto e ideato dall’associazione culturale Suoniemotivi, Emozioni nasce per valorizzare e diffondere l’opera di Lucio Battisti e Mogol. Mogol e Gianmarco Carroccia sono pronti a emozionare il pubblico del Verdura. Un’occasione per rivivere la magia di canzoni che hanno segnato la storia della musica facendo sognare intere generazioni di italiani. Brani che riportano indietro nel tempo, a quei ricordi rimasti vividi nella memoria collettiva.

Vido Musso Jazz Festival

La rassegna è intitolata al grande sassofonista carinese emigrato a Detroit nel 1920. A esibirsi sul palco e ad aprire la seconda parte della quinta edizione del Vido Musso jazz festival, i Flora Faja & jazz Pure Experience, formazione composta da Andrea Sampino al pianoforte, Nicolò Buffa alla chitarra, Marco Gaudio al contrabbasso, Lorenzo Finocchiaro alla batteria e come solisti Flora Faja, Federica Amoroso, Serena Bisconti, Rosa Palermo, Valentina Sciortino e Laura Vassallo.

Notte delle stelle cadenti a Monte Jato

L’esperienza comincia con una visita didattica all'Antiquarium Case d'Alia, museo che ospita i principali reperti dell’area archeologica, e che offrirà un'occasione unica per conoscere il vissuto rurale e urbano della zona, fin dai tempi più antichi. A seguire, un gruppo di operatori scientifici, con il supporto di telescopi e attrezzature specializzate, guiderà il pubblico in una emozionante osservazione astronomica su Monte Jato diretta della Luna, dei pianeti e delle stelle, alla scoperta delle leggi che regolano il cosmo.

Notti di stelle a Villa Filippina

La performance al piano sarà supportata da proiezioni realizzate appositamente per “Atlas Coelestis”, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente e suggestivo. Un concerto per pianoforte, computer e video con animazioni e immagini legate agli eventi astronomici descritti in ciascuna composizione.

Visita serale al Duomo di Cefalù

La visita serale darà accesso al percorso completo con le torri e i tetti della Cattedrale, la sacrestia, il tesoro, il salone Sansoni, la cappella vescovile, il chiostro canonicale e l’osterio magno. Ospite d'eccezione della visita serale al Duomo di Cefalù il maestro d'organo Diego Cannizzaro, musicista di fama internazionale, che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra musica, arte, cultura e stupore grazie alla musica dell'organo antico della Cattedrale.

