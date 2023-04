Pasqua e Pasquetta, un lungo weekend tra processioni e grigliate: cosa fare a Palermo

Mancano pochi giorni alla Pasqua, che quest'anno cade domenica 9 aprile, la festa dedicata alla resurrezione di Cristo. Per celebrare la principale ricorrenza cristiana seconda solo al Natale, sono tanti gli appuntamenti a Palermo. Dalle celebrazioni religiose agli appuntamenti profani. Mostre e concerti, escursioni e aperitivi, musei aperti, laboratori per bambini, visite guidate. Imperdibili, inoltre, le tipiche "arrostute" del lunedì dell'angelo che tutti chiamano Pasquetta.

Grigliata, musica dal vivo e caccia al tesoro di Pasquetta a Villa Tasca

Musica dal vivo, grigliate e giochi per bambini come la caccia al tesoro. Lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 18, il parco di Villa di Tasca organizza una giornata speciale per Pasquetta. Nei sei ettari del polmone verde che circondano la dimora storica dei conti Tasca d’Almerita, dalla mattina sino al pomeriggio, il programma prevede musica dal vivo e grigliata con alcune attività per i più piccoli, come la caccia alle uova.

Pasqua alla Torre di San Nicolò a Ballarò

Pasqua alla Torre di San Nicolò di Bari a Ballarò. Per raggiungere il campanile della torre medievale, si attraverseranno la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio, fino alla terrazza panoramica. In cima, lo staff Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò.

"Arrostuta" di città in musica a Sanlorenzo Mercato

Pasquetta al giardino di Sanlorenzo Mercato che diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Come da tradizione, via al trionfo della carne, con un piatto creato per la festa con salsiccia, mangia e bevi, arrosticini, lonza di maiale marinata e stigliola. Ad arricchire la grigliata in città anche la musica live dei Dave Agrò.

Escursione di Pasquetta alle cascate di Petralia Sottana

Un innaturamento selvaggio, su orride creste, pagliai e pascoli, antichi casali e più antichi lecci, luccicanti torrenti e cascatelle fatate forse arricchito da una spolverata di neve. E' l'escursione di Pasquetta nei boschi sotto Piano Farina a Petralia Sottana, nel luogo dove si trovano le cosiddette cascate sorelle.

La mostra di Max Serradifalco per Pasqua

Sacred Earth, il Gemito della Creazione, è il titolo di un’operazione artistica con scatti fotografici satellitari di Max Serradifalco che sarà inaugurata il giorno di Pasqua, subito dopo la funzione religiosa delle ore 10.30, all’interno di un giardino di primavera nello spazio adiacente alla Sacrestia della Chiesa di San Domenico.

Pasqua e Pasquetta con le visite al Salinas

Al Museo Salinas per Pasqua e Pasquetta con “Il Salinas in Grecia e il Museo dell’Acropoli a Palermo”, un percorso di visita incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo. Al piano terra del museo sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo.

Uova di carta pesta per la Pasqua all'Orto Botanico

All’Orto Botanico la visita didattica alla collezione botanica: il percorso di visita si concentrerà sulle diverse e più incredibili specie vegetali come il Ficus magnolioide, l’albero del sapone, le mimose sensitive, il bambù gigante, il sangue di drago, e tanto altro. Alle 11 per la rassegna "Tutte le storie portano al museo" “Chi cerca tr... uova!”, laboratorio didattico creativo con pittura di uova di carta pesta e mini caccia alle uova pasquali di cioccolato.

A Monreale il chiostro dei Benedettini per Pasqua e Pasquetta

Al chiostro di Monreale per Pasqua e Pasquetta si va alla scoperta del Chiostro dei Benedettini. Il percorso di visita sarà incentrato sulla narrazione e descrizione di quel che rimane dell'antico complesso monastico dei monaci benedettini, annesso alla cattedrale voluto da Re Guglielmo II.