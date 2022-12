Lo Schiaccianoci al Teatro Massimo, concerto gospel in piazza al Politeama: gli eventi clou del Natale

Concerti gospel, favole a teatro, mostre. Un weekend particolare quello che sta per arrivare. Il Natale renderà magico il fine settimana, Oltre a mostre di presepi o presepi viventi, villaggi di Babbo Natale e pattinaggio sul ghiaccio, dopo il tradizionale cenone della vigilia il 24 e il pranzo in famiglia il 25, sarà possibile concedersi un momento di svago. Sul palco del Teatro Massimo va in scena un grande classico delle feste, "Lo Schiaccianoci", mentre al Teatro Politeama il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Sempre al Politeama, ma in piazza, la magia ha la graffiante voce nera del coro gospel Ronald Hubbard. Cantieri in festa in festa, infine, con appuntamenti per bambini. Ecco dunque la selezione dei cinque imperdibili.

Concerto gospel in piazza al Politeama

Un vero evento quello che il giorno di Natale si svolgerà al Politeama nello spazio antistante il teatro. Un concerto gospel per Palermo, per i palermitani e per tutti i turisti. Il protagonista sarà Ronald Hubbard con il suo "gospel show" proveniente da Cleveland nello stato dell'Ohio. Accanto a Ronald Hubbard sul palco altri sei artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica gospel top level in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Lo Schiaccianoci al Teatro Massimo

E' tra i balletti più amati e attesi del repertorio classico. In scena sul palco del Teatro Massimo "Lo Schiaccianoci", la fiaba di Natale musicata da ?ajkovskij, tratta dal racconto Schiaccianoci e il re dei topi dello scrittore romantico tedesco Hoffmann, riscritto da Dumas padre nel 1844. L'ultima del balletto viene proposta in una nuova versione "siciliana", ambientata a Palermo, con le coreografie di Jean-Sébastien Colau e Vincenzo Veneruso per il corpo di ballo del teatro. A dirigere l’Orchestra e il Coro di voci bianche è il direttore Ido Arad che ritorna al Teatro Massimo dopo aver diretto lo scorso anno Romeo e Giulietta di Prokofiev.

Concerto di Natale al Politeama

Sul palco del Politeama si accenderanno i riflettori sul concerto di Natale della Foss. Il pubblico affollerà la sala grande per ascoltare l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il coro di voci bianche diretti da Riccardo Scilipoti. Il programma proposto è di forte impatto emotivo: dalla Polonaise da “Christmas Eve” di Rimskij-Korsakov a due grandi classici di ?ajkovskij, ovvero il valzer dei fiocchi di neve da "Lo schiaccianoci" e il valzer da "Il lago dei cigni". E poi ancora il canto tradizionale Adeste fideles insieme a una carrellata di tradizionali natalizi.

Cantieri culturali alla Zisa in festa

I Cantieri culturali alla Zisa si trasformano in “Cantieri in festa”, il luogo più divertente e animato di Palermo per famiglie, bambine e bambini, ragazze e ragazzi con 40 appuntamenti in programma per tutta la settimana di Natale. Giochi, fiabe, spettacoli e laboratori gratuiti ogni giorno. Un evento promosso dall'Assessorato alle Culture del Comune di Palermo e organizzato dall'Associazione Cantieri Culturali alla Zisa Ets.

La Natività "inedita" all'Oratorio di San Lorenzo

La rassegna Next, ideata dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, ritorno con l'opera originale firmata da Vanessa Beecroft, chiamata a realizzare una sua Natività in memoria del capolavoro di Caravaggio, trafugato dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969. L’opera, che sarà presentata alla mezzanotte del 24 dicembre, resterà esposta sull’altare dell’oratorio fino all’8 gennaio 2023. L'assenza della Natività di Caravaggio genera un nuovo intervento creativo, una Natività inedita, che pone le radici nel passato, ma che è interamente proiettata nella contingenza del nostro presente. L’arte come momento salvifico, capace di rigenerarsi anche nei momenti più infausti.