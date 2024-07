Videomapping e pittura sonora al Riso, spettacolo per Rosalia al Massimo: cosa fare nel weekend del Festino

Weekend ricco di eventi a Palermo dove il 14 luglio sera prenderà il via la 400esima edizione del Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Tantissimi e variegati gli appuntamenti dedicati alla "Santuzza". Spettacoli teatrali, performance multisensoriali, mostre e installazioni, ce n'è per tutti i gusti. Al Riso il pittore Igor Scalisi Palminteri e il musicista e compositore Angelo Sicurella uniranno i loro talenti artistici dando vita a una performance di pittura sonora: ogni pennellata sulla tela, su una pala d'altare dedicata a Santa Rosalia, produrrà un suono. Sulla scalinata del Teatro Massimo andrà in scena "Rosalia, Unione dei Popoli" e al Museo delle marionette si potrà assistere a "Il Triunfu a Santa Rusulia". Concertone in onore di Santa Rosalia a Petralia Sottana: sul palco anche Mario Incudine.

Trecentogrammi al Riso

Esperienza multisensoriale che combina arte visiva e musica in una sinergia eccezionale. Il pittore Igor Scalisi Palminteri e il musicista e compositore Angelo Sicurella uniranno i loro talenti artistici a Palazzo Belmonte Riso, giovedì 11 luglio, a partire dalle 22 per dare vita a "300grammi", performance di pittura sonora che in questa particolare edizione vede la collaborazione di Odd Agency insieme a Dario Denso Andriolo che daranno vita a uno spettacolo di videomapping.

"Rosalia, Unione dei Popoli" al Teatro Massimo

Spettacolo teatrale performativo "Rosalia Unione dei popoli" sulla scalinata del Teatro Massimo dedicato alla Santa, un insieme di storie, di lingue, di danze e di musiche che si mescolano, si intrecciano, si scontrano e s'incontrano in una mescolanza di suoni, musiche parole che innalzano Palermo a simbolo di pace nel mondo. La pièce, scritta e diretta da Ienzi, passerà in rassegna la più gravi violazioni dei diritti umani che si sono consumate in Italia e nel mondo nel corso dell’ultimo anno.

"Il Triunfu a Santa Rusulia" al Museo delle marionette

Celebrazione devozionale tradizionale di musica, canto e narrazione molto sentita dal popolo, "il triunfu" in passato tramandata dai ninnariddari e dai cantastorie ciechi (i cosiddetti orbi) - si intreccia qui con la narrazione sulla "Santuzza". Al Museo delle marionette per "Il triunfu a Santa Rosalia" un violinista, un chitarrista e un cantore-narratore eseguiranno il racconto agiografico della "Santuzza": l’eremitaggio sulla Quisquina e sul Monte Pellegrino, per passare al racconto della peste e al ritrovamento delle ossa. Parole e musiche tradizionali narreranno anche la nascita e la storia del Festino, prendendo spunto dalle descrizioni di Giuseppe Pitrè per chiudere con il celebre Abballu di li Virgini, le giaculatorie e la Sunata a cumplimentu.

Cuticchio mette in scena la storia di Santa Rosalia

La storia della vita di Santa Rosalia ricostruita e messa in scena sull’antica sceneggiatura dell’opera del teatro dei pupi di Giacomo Cuticchio. Per i 400 anni del Festino il Maestro Mimmo Cuticchio ha realizzato uno spettacolo con 105 pupi e con le musiche tradizionali del piano a cilindro, che presenterà per la prima volta al pubblico venerdì 12 e sabato 13 luglio, al Teatro dei Pupi, in via Bara all’Olivella.

Performance teatrale nel chiostro della Pontificia facoltà teologica

Performance teatrale interattiva dal titolo “Santa Rosalia: La Rosa di Palermo, dalla fede alla santità” nello spazio aperto del Chiostro della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Lo spettacolo che racconterà la storia della Santuzza vedrà gli attori a contatto diretto con gli spettatori, cittadini e turisti, che parteciperanno all’evento aperto a tutta la città. Sarà creata un'atmosfera suggestiva e coinvolgente: 60 minuti di spettacolo in cui il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente, immergendosi nella storia e nella devozione del popolo palermitano verso la Santuzza. La musica elettronica dal vivo, composta appositamente per la performance, creerà un soundscape emozionante e coinvolgente.

"Rosy": tele, installazioni, video e sculture in mostra da Artètika

Tele, installazioni che fluttuano nello spazio, performance in cui riecheggerà la voce di Rosy, proiezioni video, serigrafie di grande e piccolo formato, sculture e musiche. Gli artisti celebrano la ricorrenza del 400° Festino di Santa Rosalia con le visioni e le versioni (im)possibili di Rosy, in mostra dall’11 al 17 luglio da Artètika–Spazio espositivo per l’anima, in via Giorgio Castriota 15.

La mostra diffusa "Divae Rosalie"

Un omaggio alla bellezza, alla cultura e alla tradizione di Palermo, ma anche un viaggio attraverso il tempo e lo spazio che farà immergere nella storia, nell’arte e nella spiritualità di Santa Rosalia. La mostra diffusa "Divae Rosalie" verrà allestita con gli atti e i documenti custoditi nell’Archivio storico comunale, con il patrimonio bibliografico della biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, con le collezioni del Museo Pitrè, col patrimonio della biblioteca etnografica di Palazzo Tarallo, della biblioteca multimediale di Villa Trabia e delle biblioteche decentrate che coinvolgeranno i più piccoli anche con letture sulla figura di Santa Rosalia.

La mostra Diva Rosalia all’Oratorio dei Bianchi

La Galleria regionale della Sicilia Palazzo Abatellis inaugura all’Oratorio dei Bianchi (piazzetta dei Bianchi) un’eccezionale esposizione di oltre cento opere, presentate per la prima volta in un percorso inedito, dal titolo Diva Rosalia. La Santa Patrona di Palermo nelle collezioni di Palazzo Abatellis: una serie di opere di diversa provenienza legate dal filo comune del culto e della devozione a Rosalia e, per la prima volta, dopo le opere di restauro, la tavola Madonna con Bambino e Santa Rosalia del pittore Quartararo, lasciata incompiuta alla sua morte e tramandata dalle fonti come uno dei primi esempi dell’iconografia di Rosalia, antecedente alla proclamazione a patrona cittadina.

Una stele di luce nel chiostro della Lumsa

Un’opera dell’artista Edoardo Dionea Cicconi sarà installata nel chiostro dell’ateneo palermitano. Questo l'omaggio della Lumsa a Santa Rosalia. L'Università parteciperà alle celebrazioni per i 400 anni dal ritrovamento dei resti della "Santuzza" e della conseguente liberazione della città di Palermo dalla peste, esponendo una stele di luce. L'installazione-scultura esplora e celebra il profondo legame tra patrona di Palermo e i concetti di luce e riflessione in una dimensione a-temporale, fungendo da ponte tra il sacro e lo spirituale. La scultura manifesta due identità nell’alternanza tra il giorno e la notte: di giorno l’opera assorbe il sole creando un gioco di specchi; col buio gli specchi si dissolvono nella trasparenza, illuminandosi di notte.

A Palazzo Branciforte ecco Rosalia400 tra arte e cinema

La mostra Rosalia400 ricostruisce la narrazione di una storia complessa legata non solo alla Santa, ma al Festino a lei dedicato, facendo luce non solo sulla tradizione religiosa e devozionale, ma sul contesto sociale, culturale, storico, antropologico che nel corso di quattro secoli hanno generato una profonda affezione popolare. Una tradizione che investe - a partire dalla seconda metà del Novecento - anche il contesto politico, quale cartina di tornasole della condizione della città e dei suoi abitanti.

Il Festino di Santa Rosalia come una volta a Villa Boscogrande

Nel giardino tropicale di Villa Boscogrande per il Festino tornano, come si faceva una volta nei vicoli della città, i "manciari di Fistinu" e con questi i piatti dei palazzi e il cibo di strada. Dopo la cena, preparata dallo chef patron Natale Di Maria, lo spettacolo con Gaetano Basile e Marcello Mandreucci, parole e musica per ringraziare ancora una volta la "Santuzza" per la grazia ricevuta.

In Cattedrale il musical-oratorio "Rosalia festìnans"

Sul sagrato della cattedrale andrà in scena il musical-oratorio in tre atti (versione ridotta) per soli, narratrici, coro e strumenti. Lo spettacolo vedrà protagonista il gruppo musicale Festìnans, diretto da Monica Inglima.

Concertone a Petralia Sottana

Sul palco le band “La Cicciuzzi” e i “Taberna Mylaensis” e Mario Incudine. Per l’occasione sarà riaperto il teatro della pineta comunale che offrirà il suo splendido scenario a uno spettacolo affascinante e coinvolgente com’è nello stile degli artisti che si esibiranno. Il filo conduttore del concertone a Petralia Sottana sarà Santa Rosalia e gli artisti canteranno anche i brani dedicati e collegati al culto della "Santuzza" che hanno scritto negli anni.