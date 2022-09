A Monreale per il video mapping al Duomo, tornano Le Vie dei Tesori: cosa fare nel weekend

Video mapping, degustazioni, tour e stelle. Ecco la ricetta del weekend palermitano. Molti gli eventi in programma (qui il calendario completo). Da "Balharà" a Monreale, per conoscere in modo nuovo e immersivo il Duomo, a Le Vie dei Tesori che a Termini Imerese riaprono il Grand Hotel delle Terme. Non mancheranno visite cittadine, come quelle a Villa Malfitano Whitaker o al museo antica Ditta Tutone Anice Unico. A Villa Filippina, inoltre, l’evento “Blackout 3.0. La notte dei giganti”, dedicata ai pianeti Giove e Saturno.

Video-mapping, degustazioni e visite speciali a Monreale

Vivere il complesso abbaziale di Monreale nel suo enorme rivolo di letture differenti, arrivare fin lassù dove il Cristo Pantocratore ti accarezza con lo sguardo. E’ un’esperienza nuova, immersiva, stupefacente quella che si potrà provare a Monreale che si prepara ad una quattro giorni importante. Balharà tra sogno e meraviglia si srotolerà tra video mapping, degustazioni, visite speciali speciali e esperienze a 360 gradi, per offrire ai visitatori il complesso monumentale di Santa Maria La Nova in maniera inedita, ma soprattutto un unicum, così come tratteggiato nel sito seriale protetto dall’Unesco.

Le Vie dei Tesori a Termini Imerese

Tornano Le Vie dei Tesori e per l'occasione, il Grand Hotel delle Terme, il mitico albergo ottocentesco costruito sulle caldissime acque vulcaniche citate persino da Diodoro Siculo, chiuso da dieci anni, mitica sede della Targa Florio, riaprirà i battenti a Termini Imerese. Ma non l’hotel non è l’unica sorpresa del festival: riapriranno infatti al pubblico anche le Terme romane in cui, leggenda vuole, si bagnò anche Ercole di ritorno dalle fatiche: un luogo dimenticato, straordinario, dove l’acqua sgorga ancora oggi a 37 gradi.

Visite guidate a Villa Malfitano Whitaker

Visite assistite a Villa Malfitano Whitaker, con Terradamare. Alla scoperta della villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo. Sarà possibile ammirarne le architetture della belle époque, la grande galleria di superlative personalità artistiche tra i più importanti dell'Ottocento siciliano e la poderosa collezione della storia dei viaggi della nobile famiglia Whitaker Ingham, raccolte nella dimora storica tra le più emblematiche dell'epoca degli inglesi a Palermo.

La notte dei giganti a Villa Filippina

Dopo il successo dei primi due eventi dedicati al cielo d’estate che hanno registrato sold out con centinaia di partecipanti a serata. Appuntamento con l’evento “Blackout 3.0. La notte dei giganti”, dedicata ai pianeti Giove e Saturno, in opposizione in quei giorni, quindi in condizioni ottimali per le osservazioni. Il percorso completo prevede una visita al museo astronomico, uno spettacolo sotto la cupola del Planetario e le osservazioni esterne dedicate a Giove, Saturno, alla Luna e agli oggetti di profondo cielo: ammassi, nebulose e galassie.

Un giorno al museo antica Ditta Tutone Anice Unico

Un giorno per visitare il museo antica Ditta Tutone Anice Unico, in pieno centro storico (nel triangolo compreso tra piazza Rivoluzione, la Chiesa della Magione e Palazzo Ajutamicristo), immersi nel racconto dei duecento anni di storia della società Fratelli Tutone. Saremo accolti nel percorso della produzione della celebre etichetta Anice Unico, tra macchinari moderni e antichi e immagini d’epoca. Al termine del percorso: un piccolo angolo in cui il visitatore potrà interagire con alcune fasi della produzione mediante l’utilizzo della strumentazione d’epoca.