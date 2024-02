Street food itinerante, lo spettacolo di bolle di sapone e la mostra di Klimt: cosa fare nel weekend

Non solo Carnevale, ma anche bolle di sapone a teatro e panini con le panelle per i vicoletti della città. E' un ricco weekend quello alle porte. Al Biondo infatti arriva il magic show a misura di famiglia intitolato "BuBBles Revolution", mentre itinerante lungo le vie del centro avrà luogo il tour "Palermo manciataria". Tra le mostre, a Palazzo Mazzarino arriva quella virtuale dedicata a Klimt. Inoltre spazio al teatro: al Jolly "Le vastasate" con Salvo Piparo. Infine torna Sponde Sonore, con il concerto di Massimo Ferrante all'Arci Tavola Tonda. Non mancheranno sfilate e feste in maschera per i bambini, ma anche aperitivi e cene.

Lo spettacolo di bolle di sapone

BuBBles Revolution, il magic show per tutta la famiglia sbarca a Palermo per il weekend. Lo spettacolo, che ha una durata di 75 minuti, si svolgerà nella Sala Grande del Teatro Biondo. Un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

Tour "manciatario" in giro per la città

Sabato appuntamento a piazza Marina, davanti Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del centro storico della città dello "street food" più famosa d'Italia. Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha voglia di conoscere e assaporare il cibo da strada palermitano senza tralasciare il patrimonio artistico che attraverserà.

La mostra virtuale di Klimt

Nuovo appuntamento con l'arte a Palazzo Mazzarino dove è allestita la mostra immersiva intitolata "Il mondo di Klimt”. Un percorso interattivo condurrà i visitatori nel mondo di dell'artista austriaco considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese. Un’esperienza totalizzante divisa tra il reale e il virtuale, alla ricerca di emozioni nuove insieme all'opportunità di aprire la mente a sensazioni mai provate prima.

"Le vastasate" di Piparo al Teatro Jolly

Canovacci, smorfie, aneddoti, poesiole, siparietti giullareschi, la farsa di Nofrio e Virticchio, metafore della vita e doppi sensi “alla carlona”, versi sboccati di un tempo lontano. Al Teatro Jolly Salvo Piparo e Michele Piccione mettono in scena “Le vastasate”, un macco fatto di racconti di strada. “U Cuntu” per bocca di Piparo è un intruglio di ironia e sentimento della parola, ritmi incalzanti e passionali, canzoncine sbiadite di una Sicilia in bianco e nero.

"Le cinque rose di Jennifer" al Biondo

Debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, "Le cinque rose di Jennifer" di Annibale Ruccello, nella messa in scena diretta da Gabriele Russo e prodotta dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini. Protagonista, nei panni di Jennifer, è Daniele Russo, al suo fianco Sergio Del Prete. Le scene sono di Lucia Imperato, i costumi di Chiara Aversano, le luci di Salvatore Palladino e il progetto sonoro di Alessio Foglia. Repliche fino all’11 febbraio.

Sponde Sonore ai Cantieri Culturali

Sul palco di Arci Tavola Tonda ai Cantieri culturali alla Zisa, arriva Massimo Ferrante per Sponde Sonore con il suo ultimo disco "Canzuni", un viaggio nella canzone popolare del Sud Italia con l’accompagnamento della sua chitarra. I riferimenti del suo viaggio-spettacolo sono cantautori che hanno fatto la storia della musica popolare di quest'area del Paese: Rosa Balistreri, Matteo Salvatore, Cicciu Busacca, Otello Profazio, Domenico Modugno ma anche i “Cantaturi” tradizionali ascoltati nelle feste di paese o in quei nastri, ormai introvabili, acquistati dai “venditori di musica” nelle fiere o nelle raccolte sul campo fatti vari etnomusicologi.

