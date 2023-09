Sottoterra alla scoperta delle muchate arabe, "Ciavuru e sapuri fest" a Mondello: cosa fare nel weekend

Ancora un fine settimana che sa d'estate. Escursioni, passeggiate, degustazioni e feste per un weekend che si presenta ricco non solo a Palermo, ma anche in provincia. I più temerari potranno scoprire le muchate arabe, le più antiche ed estese cave del sottosuolo della città. I più coraggiosi, invece, avranno la possibilità di ripercorrere le tappe della Palermo occulta, in una passeggiata che strizza l'occhio a ipnotismi, spiritismi e medium. A Mondello è ancora tempo di "Ciavuri e sapuri fest", mentre in via Magliocco torna Hop Hop Market, la fiera d'artigianato più attesa. A Carini, invece, partono i festeggiamenti per la festa del Santissimo Crocifisso tra visite guidate speciali e momenti religiosi. Non mancheranno posti aperti sin dall'aperitivo o consigli per una gita fuori porta.

Alla scoperta delle muchate arabe

Alla scoperta delle muchate arabe, le antiche cave più estese del sottosuolo di Palermo. Un viaggio nel centro della terra del capoluogo siciliano, durante il quale si percorreranno alcune gallerie e si approfondiranno le tecniche di scavo dai quali veniva estratto il materiale che costituisce buona parte del materiale utilizzato per monumenti, chiese e case storiche, la calcarenite pleistocenica, su cui poggia la Piana di Palermo.

Passeggiata sui passi della Palermo occulta

Una passeggiata raccontata sulle tracce di entità sovrannaturali, ipnotisti, spiritismi, medium ed esperimenti medianici. Si chiama "Palermo occulta" ed è un'indagine storico - antropologica che, tra scientismo e credenza, ripercorrere i fenomeni connessi con lo spirito, la nascita e lo sviluppo dello spiritismo, in Europa e in Italia, e gli studi di parapsicologia. Un viaggio immaginifico indietro nel tempo e "al di là del Regno", alla scoperta di storie, protagonisti, caratteri ed eredità trasmesse.

A Mondello "Ciavuri e sapuri Fest"

A Mondello si va alla scoperta delle eccellenze siciliane ma non solo: per "Ciavuri e Sapuri.. Fest" a fare da cornice ci sarà anche tanto intrattenimento di qualità con concerti dal vivo e music set, talk tematici sull'attualità con giornalisti, politici e uomini e donne delle istituzioni, e tanto spazio sarà dato anche allo sport e alla sostenibilità.

Fiera dell'artigianato in via Magliocco

L'Hop Hop Market torna in via Magliocco: saranno venti gli spazi espositivi che daranno la possibilità di osservare e acquistare diversi oggetti ideati e creati a mano e infine proposti da artigiani siciliani. Si andrà da oggetti realizzati in oro vegetale a quelli particolari in pietra lavica o in pasta polimerica, dal cucito creativo alle ceramiche dipinte, dalle borse e dagli accessori in pelle e in cuoio a particolari gioielli, sia per uomo che per donna, ricavati dai meccanismi di orologi.

Sui tetti della cupola di San Salvatore

Sabato sarà possibile salire fin sopra la cupola della chiesa del Santissimo Salvatore per ammirare la città che accende le luci della sera, illuminata tutt'attorno ai suoi archi, e donando una vista diversa ma suggestiva sul centro storico, dal Teatro Massimo alla Cattedrale, da Palazzo dei Normanni alle più belle cupole barocche, dimore storiche, torri e campanili.

Visite all'abbazia di San Martino delle Scale

Visite all'abbazia di San Martino delle Scale, una delle più grandi d’Italia. Alla scoperta della spiritualità benedettina, dei tesori dell'abbazia, con un piccolo momento per la degustazione della famosa birra artigianale Hora Benedicta. Oltre alla chiesa, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la facciata monumentale rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia e l’antica biblioteca, alcuni chiostri e il museo con preziose opere d’arte.

La festa del Santissimo Crocifisso a Carini

In occasione dell’inizio dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, l’Arcipretura di Carini apre l’Oratorio del Santissimo Sacramento, in piazza Duomo, e la Chiesa degli Agonizzanti, in via Roma, anche in orario serale. Sabato e domenica, dunque, sarà possibile visitarli dalle 9:30 alle 13, dalle 16 alle 19:30 e dalle 20 alle 23.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. E quali sono i migliori posti dove poter bere un cocktail di qualità? Ecco una mappa dei 10 migliori cocktail bar di Palermo.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.