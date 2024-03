Il tributo a Renato Zero, la Bella e la Bestia in un musical e birra in abbazia: cosa fare nel weekend

Non solo appuntamenti dedicati alle donne, ma anche favole a teatro e concerti per combattere il cambio del cielo. Cosa fare dunque nel weekend? Intanto torna Al Massimo il musical dedicato a una favola tanto amata dai bambini, ovvero "La leggenda di Belle e la Bestia". Al De Seta invece un concerto teatralizzato legato alla luna nuova, una sorta di rituale artistico che permette di contrastare il disorientamento dato dai cambi climatici. E a proposito di concerti, la Maxzeroband rende omaggio a Renato Zero con un live-tributo al Politeama.

Il musical della Bella e la Bestia

Dopo il successo di pubblico ottenuto nelle scorse due stagioni teatrali, torna in scena lo spettacolo "La leggenda di Belle e la Bestia" che è partito per una nuova tournée nazionale che toccherà tantissime città italiane. Appuntamento al Teatro Al Massimo per uno spettacolo originale e liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, e prodotto dalla Compagnia dell’Ora, specializzata nel family entertainment, ormai consolidata realtà produttiva nel panorama del musical italiano.

Il concerto teatralizzato sulla luna nuova

Allo spazio De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, in corrispondenza dell’evento lunare della luna nuova, avrà luogo un concerto teatralizzato dal titolo “Rituale artistico della luna nuova” che fa capo al progetto MaNa. MaNa è un progetto d’arte totale creato e promosso dall'artista interdisciplinare Marina Mazzamuto che sta proponendo in giro per Palermo una programmazione di appuntamenti artistici mensili sintonizzati sul calendario lunare per contrastare il disorientamento dato dai cambi climatici.

Tour e degustazioni di birra in Abbazia

Anche a marzo sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici dell'abbazia. Questo mese il monastero aprirà le sue porte alla scoperta di una delle abbazie più grandi d'Europa. Sarà possibile visitare la bottega monastica, ricca di prodotti d'Abbazia provenienti da tutta Europa, oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo del 1500 e il suo prezioso organo.

Tributo a Renato Zero al Politeama

Il concerto della Maxzeroband al Politeama porta a teatro un tributo di eccellenza a Renato Zero. Sul palco non mancheranno le sorprese con ospiti vari tra musicisti e ballerini per un ricco show tutto da vivere. La band è composta da Nello Carnevale alle percussioni, Agostino Amorello al basso, Erny Brancato al basso, Emanuele Di Bella e Federico Li Puma alle chitarre, Lucia Caminita al flauto traverso, Carlo Cirri al pianoforte e tastiere. Cori: Annalisa Di Modica, Lucia Caminita e Giusianna Vitale, voce Max D’Asta.

Sponde Sonore alla Zisa con Marc Ribot

Sponde Sonore, la rassegna annuale di concerti che l’associazione Tavola Tonda organizza dal 2017 ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, entra nel vivo con il ritorno, dopo 12 anni, di uno dei più apprezzati chitarristi di sempre: lo statunitense Marc Ribot in concerto da solista al Cinema De Seta.

Il film che racconta il lockdown al cinema

"Il teorema della felicità", il film ambientato nel difficile periodo del lockdown, approda al cinema. Il film sarà proiettato all'Excelsior di Bagheria. Presenti in sala l'attore bagherese Orio Scaduto e l’attore Antonio Tancredi Cadili, che ha interpretato il ruolo da protagonista del bambino, e l'attore Franco Vella. Parte del cast parteciperà alle proiezioni per ringraziare personalmente il pubblico per l’interessamento all’opera cinematografica.

La mostra di Bramante + two friends

Bramante + two friends, la mostra collettiva di Davide Bramante, Gabriele Siniscalco e Mario Cucinella alla Giuseppe Veniero Project. Bramante sin dagli anni ’90, quelli della sua formazione a Torino, è definito come l’ultras dell’arte. Da qualche anno ha iniziato a vestire i panni non più soltanto del tifoso ma anche del sostenitore della bellezza. Ora torna a Palermo dopo quasi un decennio, per proporre una nuova mostra dopo le due personali al Museo Riso e alla Gam.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.