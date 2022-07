Il Pride tra corteo e festa, aperitivo a Villa Tasca: i principali eventi del weekend a Palermo

Un fine settimana caldo ma intenso. Anche questo weekend non si fa trovare impreparata e offre a tutti una serie di eventi che lasciano il segno. Tra tutti il Palermo Pride, lo storico corteo per i diritti Lgbt che attraverserà la città e culminerà con una festa a Villa Filippina dove a salire sul palco saranno Immanuel Casto e Beppe Fiorello. All'Olivella torna La macchina dei sogni di Mimmo Cuticchio, un festival dedicato ai pupi e aperto alle famiglie. Non mancheranno momenti di relax, come quelli che si potranno godere a Villa Tasca, il grande parco urbano cittadino. Qui una selezione, ma sul calendario eventi di PalermoToday è possibile conoscere tutti quelli in programma.

Il Pride tra corteo e feste

Sabato Palermo sarà attraversata dal corteo del Palermo Pride. Due le novità: Beppe Fiorello salirà sul carro in veste di "madrino" e La Rappresentante di Lista ha composto l'inno ufficiale del 2022. Di sera, poi, nelle serate di venerdì e sabato torna a Villa Filippina Palermo Pride Suona, la cornice artistica del Palermo Pride e dei party a cura di Popshock. Ospiti di quest'anno le Karma B, madrine della manifestazione, Immanuel Casto, Romina Falconi, Beppe Fiorello, Simona Norato e Giuse The Lizia.

All'Olivella i pupi di Cuticchio

Si concentra nel quartiere dell’Olivella, a pochi passi dal Teatro Massimo, la 39esima edizione del festival “La Macchina dei sogni”, diretto da Mimmo Cuticchio con il sostegno dell'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e del ministero dell Cultura. “Il paese dei balocchi”, dal 7 al 10 luglio, si svolgerà infatti fra le sedi del Teatro dei Pupi “Figli d’Arte Cuticchio” in via Bara all’Olivella, di Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia e del Museo archeologico regionale Antonino Salinas che ha già ospitato le due precedenti edizioni del festival.

La mostra dedicata ai cartoni animati

Cosa hanno in comune Biancaneve e Topolino, Snoopy e Linus, Braccio di ferro e Olivia, Alice e Alfred E Neuman, mascotte della rivista umoristica statunitense Mad Magazine? Apparentemente nulla. Sono i nuovi protagonisti di ‘Cartoon iCons’, la mostra al Mec museum (allestita fino al 31 ottobre) e che vede esporre per la prima volta in Sicilia l’artista pop sudafricano di fama internazionale Fringe. Rinomato in tutto il mondo per il suo stile singolare e riconoscibile, dopo aver esposto quattro volte alla Daville Baillie Gallery di Johannesburg, in Australia, Stati Uniti e in varie parti d’Europa (Berlino, Parigi, Londra, Milano) adesso l’estro dell’artista di cui nessuno conosce l’identità (preferisce restare anonimo) approda a Palermo.

Aperitivi e cene a Villa Tasca

Un lungo weekend di musica, cene e aperitivi nel parco di villa Tasca aperto nel pomeriggio e la sera, dalle 16 alle 24. Fino a domenica, il parco urbano di sei ettari di proprietà dei conti Tasca d’Almerita, da poco premiato dal ministero della Cultura per il suo progetto di restauro e valorizzazione, ospiterà un concerto ogni sera e tante attività all’aria aperta per le famiglie e bambini e continuerà le attività culturali delle visite guidate alla villa e le aperture giornaliere.