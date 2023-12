Dal festival della birra artigianale al concerto a lume di candela: cosa fare nel weekend

Dalla birra ai concerti a lume di candela, dai laboratori per bambini alla musica techno. Questo e tanto altro riserva il primo weekend delle feste. Mentre la città si addobba a festa, ai Cantieri va in scena DeGusti Ballarak, un festival dedicato alla birra artigianale. Al Teatro Al Massimo invece il concerto a lume di candela di Fiorella Mannoia, mentre al Montevergini un nuovo appuntamento con le Orestiadi. Dj-set elettronici ai Candelai con l'ultimo capitolo di Nomad. Porte aperte, inoltre, alla Città dei ragazzi, all'Orto Botanico e a Palazzo Bonocore.

DeGusti Ballarak Village Fest

Lo Spazio Tre Navate diventerà un vero e proprio villaggio di Natale, dove protagonista indiscussa sarà la birra di Ballarak, birrificio artigianale 100% made in Palermo, con oltre 50 tipologie di birra alla spina in degustazione e il gioco di carte più amato del mondo. Arriva a Palermo il primo torneo cittadino di Black Jack, aperto ad oltre 100 partecipanti con ricchissimi premi e tanto divertimento.

Concerto a lume di candela di Fiorella Mannoia e Danilo Rea

Ha già collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da nord a sud, e ora la magia di ?Luce?, il live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia, farà tappa a Palermo al Teatro Al Massimo.

Madonie tasting experience

Una giornata dedicata alla scoperta e alla promozione dei prodotti e delle specialità enogastronomiche del territorio madonita. A Cefalù andrà in scena la seconda edizione di ?Terroir, Madonie tasting experience 2023?, un evento pensato per celebrare la giornata mondiale del Terra Madre Day creata da Slow Food nel 2004 e che celebra il cibo e la qualità delle produzioni agroalimentari locali. Il ricavato dell?evento sarà devoluto in beneficenza alla Lilt di Palermo, la lega italiana per la prevenzione dei tumori.

Eventi da Palazzo Bonocore all'Orto Botanico

A spasso nel tempo, nella Palermo della Belle Époque visitando Palazzo Bonocore, riaperto al pubblico da appena una settimana, oppure lavorare con le proprie mani un manufatto natalizio circondati dalla bellezza degli alberi dell?Orto Botanico. La quarta edizione della rassegna ?Tutte le storie portano al museo? a cura di CoopCulture, Libreria Dudi, OrtoCapovolto e Le Giuggiole propone un weekend interessante in due luoghi cittadini suggestivi aperti a bambini e famiglie.

Le Orestiadi al Montevergini

Dopo il successo ottenuto nel primo week end, tornano le Orestiadi a Palermo sabato e domenica con un programma che, tra arte e teatro, metterà in relazione due luoghi simbolo del contemporaneo in Sicilia, il Nuovo Montevergini appena riaperto e il Museo Riso, per accogliere l?iniziativa realizzata con il sostegno dell?assessorato Beni culturali e dell?identità siciliana ?Laboratorio Orestiadi - tra arte e teatro?.

Degustazioni di birre all'abbazia di San Martino

L'abbazia di San Martino delle scale svela i suoi tesori, come tutte le seconde domeniche del mese. Anche domenica, con turni alle ore 15 e alle 17, è possibile partecipare alle visite guidate per scoprire la storia dell'unica abbazia ancora attiva in Sicilia, e una delle più grandi d'Italia con 22 mila metri quadrati di estensione. Si potranno visitare lo scalone monumentale, il chiostro, il museo, la farmacia, le stanze dell'abate e tanto altro.

"Il tempo attorno" al Teatro Biondo

Debutta in prima assoluta al Teatro Biondo di Palermo, "Il tempo attorno" ideato, scritto (con la supervisione di Lucia Calamaro) e diretto da Giuliano Scarpinato, una nuova produzione del teatro palermitano ispirata alla storia personale dell?autore e regista, figlio di Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati antimafia. Interpreti dello spettacolo sono Roberta Caronia, Giandomenico Cupaiuolo, Emanuele Del Castillo, Alessio Barone, Gaetano Migliaccio.

Musica elettronica e techno ai Candelai con Nomad

A Palermo la tappa conclusiva del Nomad Club 2023 si terrà in uno dei club iconici di Palermo: I Candelai. Per un'esperienza sonora indimenticabile e per lasciarsi ispirare dalla passione per la sperimentazione musicale ci saranno i dj palermitani Discoslice, Mapa e la cilena Paula Tape. Nomad Club 2023 è il format di eventi itineranti di musica elettronica e techno che ha animato alcuni venerdì tra Settembre e Dicembre, coinvolgendo dj locali e alcuni dei massimi esponenti della scena musicale elettronica.

Laboratori alla Città dei ragazzi

Un grande cartellone con sopra i nomi delle vie e dei vicoli di Palermo, si gettano i dadi e via alla scoperta della città. Ma non sarà questa l?unica sorpresa del prossimo (lungo) weekend alla Città dei Ragazzi: perché i bambini - che saranno poi uomini e donne di domani - potranno dipingere insieme, una panchina rossa dal profondo significato. E poi tanti tanti laboratori tutti ispirati alla città, dal mosaico al Liberty, dall?archeologia all?architettura.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall?insegna storica alle nuove leve, fino all?enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c?è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d?hotel.