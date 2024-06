Una Marina di libri, notte bianca delle chiese e l'alba a Sant'Erasmo: cosa fare nel weekend

Presentazioni di libri, visite guidate e tour ma anche prime nazionali a teatro, biglietti del cinema a prezzo scontato, mostre fotografiche, infiorate, degustazioni di vino e molto altro. Fine settimana ricchissimo di eventi il secondo di giugno. Si comincia venerdì con la prima nazionale di El al Teatro Biondo, una Marina di Libri al Parco di Villa Filippina e la lunga notte delle chiese. Sabato riapre le porte la casa delle Meraviglie, tour sui Florio, alla scoperta dei sovrani senza corona. Domenica passeggiata all'alba dal Molo Sant'Erasmo a piazza Marina e apertura di Cinema in Festa, un'occasione per vedere i film con tutta la famiglia senza dover spendere una fortuna (dal 9 giugno al 13 l'ingresso costa 3,50 euro). Le alternative non mancano nemmeno per chi ha in programma una gita fuori porta in provincia: a Castelbuono c'è l'infiorata e a Carini c'è Castello di... vino.

Una Marina di libri torna a Villa Filippina

La 15esima edizione di Una marina di libri si svolgerà per tutto il weekend al Parco Villa Filippina. Al timone del festival dell’editoria indipendente, ideato da Maria Giambruno, ci sarà per il quarto anno consecutivo il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. Il tema che farà da filo conduttore su presentazioni, dialoghi e incontri con scrittori, scrittrici, editori, artisti, magistrati, giornalisti, poeti, illustratori, fumettisti, docenti universitari, studenti, associazioni e rappresentanti della società civile ha come titolo: “Oltre i confini”.

Apertura della Camera delle Meraviglie

Tornano le visite alla Camera delle Meraviglie, “una stanza unica al mondo”. Sabato, lo scrigno nascosto in un palazzo tra le strade dell’Albergheria, nei pressi del mercato di Ballarò e nell'aria dell'antico letto del fiume Kemonia, apre straordinariamente le porte grazie a Terradamare e alla famiglia Cadili-Giarrusso, i proprietari della dimora ottocentesca che nel 2003, durante la ristrutturazione dell'abitazione, ne scoprirono le pareti blu nascoste da strati d'intonaco.

La prima nazionale di "EL" al Biondo

EL, la nuova creazione teatrale ideata e diretta dal regista e scenografo Simone Mannino nell'ambito del suo Ensemble Teatrale Mediterraneo, dopo essere stato presentato in anteprima a Tunisi lo scorso autunno, sarà presentato in prima assoluta venerdì e sabato al Teatro Biondo. Con un cast internazionale di artisti e attori provenienti da Palermo e Tunisi, lo spettacolo è un manifesto per il dialogo interculturale, la libertà e la pace. La performance, in italiano, arabo e francese, esplora il sogno utopico di un mondo multietnico senza conflitti, attraverso la figura storica di Eliogabalo, giovane imperatore romano proveniente dalla Siria.

“Bambini di Sicilia”, in mostra 90 fotografie di Enzo Sellerio

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Enzo Sellerio, in mostra al Loggiato di San Bartolomeo in anteprima 45 dei suoi scatti più iconici dedicati ai bambini insieme a 45 inediti scelti dal poderoso archivio del fotografo-editore siciliano. Curata da Olivia Sellerio e Sergio Troisi, prodotta da Sellerio editore in collaborazione con Fondazione Sant’Elia della Città Metropolitana di Palermo, “Bambini di Sicilia” sarà visitabile fino al 30 giugno.

BuongiornoNotte, la passeggiata all'alba

Sabato, alle 5.30, dal Molo di Sant’Erasmo, partirà la passeggiata dal titolo BuongiornoNotte, condotta da Simona Sunseri, cervello di ritorno e professionista che dopo aver passato un periodo all’estero ha fondato la community di PalermoMamme. La camminata proseguirà fino a piazza Marina. Lo spettacolo del sole che sorge a Sant’Erasmo, sarà difficile da dimenticare.

Tour sui Florio, sovrani senza corona

Sabato e domenica a piazza Marina (davanti alla Fontana del Garraffo) il tour sui Florio, di circa due ore, alla scoperta della straordinaria epopea dei sovrani senza corona. Un viaggio storico attraverso la vita, le imprese, i successi e gli amori, che portarono una famiglia di armatori calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e del jet set internazionale.

Al Teatro Al Massimo il poliamore dei Soldi Spicci

I Soldi Spicci chiudono la tournée di "Tutta colpa del Poliamore" al Teatro Al Massimo. Il nuovo spettacolo del duo comico siciliano, formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, andrà in replica domenica. Si tratta di un atto unico dove i Soldi Spicci indagano in chiave comica gli aspetti dell’innamoramento e dell’amore fino a chiedersi se aprire la coppia a nuove relazioni possa essere la modalità giusta per “innaffiare” e rendere sempre viva la radice del sentimento.

La lunga notte delle chiese, dalla Martorana al Carmine Maggiore

Apertura straordinaria serale per la Chiesa del Carmine Maggiore e la Martorana, con i suoi mosaici bizantini patrimonio Unesco. L'appuntamento è in programma per venerdì. Eccezionalmente sarà possibile visitare gratuitamente i due gioielli palermitani dalle 20 fino a mezzanotte.

Tour serale della Kalsa tra monumenti e street art

La Kalsa è un quartiere ricco di vie affascinanti e denso di storie che si potranno scoprire nel corso del tour serale, in programma venerdì, tra monumenti e street art, da Porta dei Greci a Porta Felice, dal periodo islamico alla bellezza delle dimore nobiliari, fino alle rivoluzioni urbanistiche create dai muri della città.

Giornata mondiale degli oceani al Molo trapezoidale

Nel corso dell’evento che celebra il World oceans day, istituito dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare curiosi e appassionati sull’impatto che le azioni dell’uomo hanno sull’oceano, risorsa fondamentale per la conservazione della vita sulla Terra, al Molo trapezoidale i visitatori tramite il gioco e partecipando a dei laboratori con gli esperti dell'Ingv si potranno "immergere" nell’ambiente marino per conoscere meglio questa straordinaria risorsa e le possibili azioni da intraprendere per contribuire alla sua conservazione.

Castello di... vino: a Carini degustazioni e workshop

Domenica all'interno del Castello di Carini i vignaioli della Regione Sicilia saranno i protagonisti. La due giorni offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare una vasta gamma di vini naturali, biologici e biodinamici e di partecipare a workshop, seminari e incontri con i produttori. Castello di... vino sarà un'occasione unica per esplorare la tradizione vitivinicola in un contesto storico di grande fascino quale è l'antico maniero La Grua-Talamanca.

Nuova edizione dell'Infiorata di Castelbuono

Il tema della 16esima edizione dell’Infiorata Castelbuonese quest’anno sarà “La Sicilia dei Florio”, un omaggio a una dinastia che segnò un’epoca della storia della nostra isola. L'evento si svolgerà nel fine settimana con un programma ricco di appuntamenti artistici, culturali e musicali. Spazio anche all’enogastronomia con la degustazione di prodotti del territorio, alle mostre, ai laboratori, alle performance degli artisti di strada, agli spettacoli dei gruppi folcloristici, ai concerti, alle suggestive rievocazioni storiche medievali. A fare da scenografia la via Sant’Anna, cuore del centro storico del borgo.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori.

E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.