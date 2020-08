Notte dei tesori a Termini, notte bianca del cinema a Petralia: cosa fare nel weekend

Non c'è estate senza vacanze e non ci sono vacanze senza gite fuori porta. Ecco perché la parola d'ordine di questo weekend è trasferta. Quello che c'è da fare a Palermo, seppure gli strascichi del lockdown abbiano ridimensionato gli appuntamenti, è in gran parte fuori dalla città. A Castelbuono inizia il Castelbuono jazz festival, a Termini Imerese la notte dei tesori mentre a Petralia Sottana la notte bianca del cinema. Chi resta a Palermo può andare a Villa Tasca per un aperitivo o a Villa Filippina ad assistere allo spettacolo del fuoco.

Cosa fare a Palermo e provincia

1. Spettacolo "Cavalleria rusticana" al Teatro di Verdura. Cavalleria rusticana al Teatro di Verdura per il Festival del Teatro Massimo “Sotto una nuova luce”. Il tenore Roberto Alagna, in scena con il soprano Aleksandra Kurzak: il ritorno in Italia di una star internazionale della lirica.

2. Castelbuono Jazz Festival. Quest'anno il Castelbuono Jazz Festival si fa in tre: la rassegna diretta da Angelo Butera, coinvolgerà infatti i comuni di Campofelice di Roccella e Cefalù, oltre alla sua sede stabile, Castelbuono.

3. Spettacolo del fuoco a Villa Filippina. Circondati dai lunghi portici del settecentesco giardino, si assisterà alle visite del complesso oratoriano fino alla sua grande terrazza, per ammirare dall’alto il parco lungo l’antico muro di confine, con una prospettiva inedita sulla Chiesa di San Francesco di Paola.

4. Aperitivo al Parco di Villa Tasca. L’appuntamento è sotto gli alberi illuminati dell'area ristoro del Parco, dove si potrà ascoltare la musica durante un aperitivo con una selezione di prodotti siciliani e in sintonia con la natura.

5. Notte dei tesori a Termini Imerese. I punti culturali previsti saranno una decina e in ognuno di essi, grazie alla partecipazione delle associazioni, saranno presenti dei volontari che accompagneranno i partecipanti nella scoperta di alcune bellezze Termitane raccontandone la storia.

6. Notte bianca del cinema a Petralia Sottana. Un evento unico giunto alla terza edizione organizzata da Grifeoeventi e il Comune che interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana dove il centro storico diventa una multisala naturale.

7. Incontro con i lettori di Edizioni Kalòs alla Galleria delle Vittorie. Gaetano Basile racconterà Palermo e i suoi mercati storici, mentre Erika La Ragione si esibirà con il suo "U paccu. Racconto breve di un pacco postale".

8. Spettacoli al Teatro Ditirammu. Con la rassegna estiva #Ricominciodaqui andranno in scena Giampiero Amato con "Mastru Tempu" e Cristiano Pasca con "Poteva andare meglio".

