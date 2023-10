Degustazioni di vino, sagra del fico d'india e le Vie dei Tesori: cosa fare nel weekend

Vino e fichi d'india, concerti a lume di candela e mostre digitali, spettacoli a teatro e visite guidate alla scoperta dei tesori della città. Il primo weekend di ottobre è ricchissimo di appuntamenti. Tornano Le Vie dei Tesori e per l'occasione saranno diversi i luoghi aperti (inediti e non) tra Palermo e Carini. Fuori città torna il Camporeale Days, la manifestazione che porta al centro di tutto il vino, ma anche la sagra ad Alimena dedicata al fico d'india. Prima mostra immersiva (e digitale) per Banksy nella sede della Fondazione Pietro Barbaro. Non mancheranno aperitivi, appuntamenti per bambini ed escursioni per trascorrere una giornata all'aria aperta.

Degustazione di vini a Camporeale

Giunge alla nona edizione Camporeale Days, la manifestazione che valorizza e promuove le risorse enogastronomiche, artistiche, artigianali e turistiche dell'Alto Belìce e la Doc Monreale. E torna a dare appuntamento sabato e domenica. Anno dopo anno, la kermesse è cresciuta sia termini di partecipazione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori sia in termini di valore e professionalità, divenendo un punto di riferimento tra gli eventi più importanti nel panorama enogastronomico siciliano.

La sagra del fico d'india

Prenderà il via sabato la quarta sagra del fico d’india e del masticuttè di Alimena. Star della due giorni, patrocinata dal Comune di Alimena e organizzata dalla Pro loco, il fico d’India, frutto simbolo della Sicilia, con la sua buccia piena di spine e il suo interno morbido, dolce e colorato, e il masticuttè, specialità alimenese che consiste in una deliziosa caramella che si ricava dal succo.

Concerto a lume di candela

I concerti Candlelight portano la magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a questo scopo a Palermo. Venerdì si potranno scoprire le melodie dei Coldplay al Palazzo de Gregorio, alla luce confortante delle candele. Questi live musicali, decisamente originali, sono creati da Fever e sono nati col fine di rendere la cultura e la musica classica più accessibile.

Le Vie dei Tesori tra Palermo e Carini

Si ritornerà nella Manifattura tabacchi a cercare le ombre delle sigaraie, si scenderà nelle antiche fornaci Maiorana o nelle catacombe di via D’Ossuna. Si salirà a Porta Nuova e da lassù si scoprirà che Monreale e il mare sono su un’unica direttrice; si volerà in cielo su un Piper sportivo, si scoprirà come funzione una drone, si navigherà lungo la costa su una barca che ha una storia. Ma non solo, perché con Le Vie dei Tesori si scoprono anche alcuni oratori di Carini e quattro inediti organi monumentali.

Mostra digitale su Banksy

Nel Palazzo sede della Fondazione Pietro Barbaro apre la prima mostra immersiva italiana non autorizzata, esclusiva per la Sicilia, dedicata al sovversivo e satirico writer britannico. Arriva a Palermo una nuova e inaspettata esperienza digitale. Da sabato 7 ottobre 2023, Palazzo Trinacria, sede della Fondazione Pietro Barbaro, ospiterà la della mostra digitale immersiva “Inside Banksy” - Unauthorized Exhibition, una produzione firmata Crossmedia Group.

"Letizia Forever", lo spettacolo al Biondo

A dieci anni dal suo primo debutto, va in scena nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, "Letizia Forever". Lo spettacolo, vincitore della Biennale Marte Live 2014, del Premio Festival Teatri di Vetro 2014, e selezionato al Torino Fringe Festival 2015, ha come unico interprete Salvatore Nocera, che veste i panni di Letizia, una donna sgrammaticata, esilarante, poetica, semplice e complicatissima, dal linguaggio dirompente, introspettivo, intriso di neologismi e solecismi, nonsense semiotici che diventano caricaturali non appena prendono di mira l’instabile certezza dei luoghi comuni.

Dove mangiare in Sicilia

Caffè letterari, ristoranti con oltre un secolo di onorata carriera, alberghi fané, botteghe e pasticcerie: sono quasi 200 i posti che fanno parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia, nata allo scopo di tutelare la memoria di questi luoghi. In tutta Italia (e anche a Palermo) è possibile scoprirli sabato 7 ottobre in occasione della Giornata dedicata alla scoperta dei ristoranti e dei caffè storici.

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Secondo la guida del Gambero Rosso, sono tre le pizzerie a Palermo e province degne della menzione della prestigiosa rivista: ecco quali. E quali sono i migliori posti dove poter bere un cocktail di qualità? Ecco una mappa dei 10 migliori cocktail bar di Palermo.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.