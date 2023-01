La sagra della Sfincia, gli ultimi concerti di Natale e le Befane acrobatiche: gli eventi clou del weekend

Sagre, concerti, escursioni e spettacoli. Se l'Epifania tutte le feste porta via, di certo non allontana gli eventi e la voglia di divertirsi. Non solo giochi e discese di Befane dai tetti per i più piccoli nel primo weekend pieno del nuovo anno ma anche tanti appuntamenti per i più grandi. Il primo è con il sapore della tradizione con la sagra della sfincia di Montelepre. Spazio poi alla buona musica con l'ultimo concerto di Natale a Palermo e due giorni con i capolavori di ?ajkovskij al Politeama. Chi ha voglia di rilassarsi e, perché no, smaltire pranzi e cenoni, potrà scegliere di intraprendere un cammino nel bosco di Monte Catalfano. Tante possibilità, infine, per i bimbi che vorranno conoscere la vecchina più famosa del mondo. Per loro, dolcetti o carbone?

La sagra della sfincia

Annualmente sono centinaia le persone che si ritrovano a Montelepre per il tradizionale appuntamento con la sagra della sfincia. Il dolce tipico viene preparato con ingredienti semplici: acqua e farina, zucchero, miele e cannella. Una giornata tra sapori e divertimento. Dal villaggio degli elfi, a cura dell'associazione Armiggiusi presso il parco urbano, alla rievocazione storica alla Torre Ventimiglia. Non mancheranno poi musica itinerante e un angolo della befana a cura dell'associazione Arca.

Ultimo concerto di Natale a Palermo

L’ultimo concerto di Natale a Palermo dell’Orchestra di Fiati Trapanese - a ingresso gratuito come tutti i precedenti - affronta un programma veramente inedito, visto che cuce un pezzo squisitamente natalizio come “Dream in the silent night” arrangiata dal compositore giapponese Toshio Mashima, a due scorribande “storiche” di George Gershwin: il “Concerto in F” e il poema sinfonico “Un americano a Parigi” a cui si ispirò Vincente Minnelli per il famoso musical da sei Oscar, con Gene Kelly e Leslie Caron.

Epifania nel bosco

Falcon Walks e Myriam Vilardi organizzano una passeggiata presso Monte Catalfano al Punto Trigonometrico. Intraprendere un cammino nel bosco, accarezzati dal vento e riscaldati dal sole, permetterà di vivere nel sogno che, correlato da stadi meditativi profondi, si espanderà in piena armonia con la natura nel giorno in cui tutta l’energia del sole incontrerà la luna piena.

Sunshine con Nathaly Caldonazzo e Francesco Branchetti

“Sunshine” di William Mastrosimone, con la traduzione di Marco Mattolini, e la regia dello stesso Francesco Branchetti. In scena al Teatro Sant'Eugenio accanto ai due protagonisti anche Stefano Bramini. Sunshine, il suo nome significa raggio di sole, ma il suo corpo riscalda solo gli occhi, perché fa la spogliarellista da peep show, offre la sua sensualità al desiderio solitario degli uomini che, infilando qualche monetina in una sorta di juke-box dell'eros, si accontentano di sbirciare dentro una cabina di vetro, guardare ma non toccare.

I capolavori di ?ajkovskij al Politeama

Sul podio del Politeama ritorna, dopo una lunga assenza di cinque anni, l’israeliano Daniel Oren, direttore artistico del Teatro Verdi di

Salerno, dell’Opera di Stato di Tbilisi, direttore senior dell’Opera di Israele e ospite regolare a Parigi, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra così come a Tel Aviv, Verona, Firenze, Madrid, Colonia e Barcellona. Il concerto n.1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op.23 di ?ajkovskij sarà interpretato dal talentuoso pianista Rémi Geniet.

Epifania acrobatica in piazza Pretoria

Sarà una Befana nel segno dello stupore e della meraviglia quella organizzata da Palermobimbi e Minimupa a Palazzo delle Aquile. Per la prima volta ben tre Befane si caleranno da Palazzo delle Aquile a cavallo delle loro scope per donare dolcetti e caramelle a tutti i bambini e le bambine presenti in piazza ad attenderle. L'acrobatica discesa delle Befane è curata dal Club Alpino Italiano, sezione Conca d’oro. Per intrattenere i piccoli e le loro famiglie sono stati organizzati giochi, balli e tanta animazione. L'evento è completamente gratuito e aperto a tutti.

Epifania in piazza Sant'Anna

Con “Epifania a Sant’Anna” famiglie e bambini si riapproprieranno di piazza sant'Anna. Si inizia con la lettura animata de “Il cavallo e il soldato” di Gek Tessaro, seguito da uno spettacolo kamishibai, antica arte giapponese di narrazione attraverso le immagini. In scena un soldato che vuole andare a tutti costi a fare la guerra e un cavallo che invece non ci pensa nemmeno. Una storia buffa e al tempo stesso una riflessione sull’assurdità dei conflitti in ogni luogo e in ogni tempo.