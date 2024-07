Metamorphosis, visita alle Muchate arabe e cabaret a Villa Filippina: cosa fare nel weekend

A salire sul palco del Velodromo, oer due sere di fila, sarà Gigì D'Alessio mentre al Verdura ci sarà il concerto dei Take 6, il gruppo a cappella più premiato della storia. Sarà un weekend all'insegna della musica di altissimo livello, quello che sta per cominciare. Ma per chi ha voglia di fare il turista nella propria città non mancheranno le visite guidate: alle Muchate arabe, le cave sottoterra di Palermo; alla Palazzina dei Quattro Pizzi, ultima dimora dei Florio; a Villa Malfitano Whitaker, la dimora inglese di via dante o al parco archeologico di Solunto per ammirare i resti della città fenicia.

Per gli amanti del cinema c'è il Sole luna doc film festival. All'Orto botanico per Metamorphosis Donatella Finocchiaro canta e racconta Rosa Balistreri, Salvo Piparo si immerge in canti salmastri, la danzatrice Chiara Frigo crea spazi sonori da gestire con il pubblico e i Santamarea saliranno sul palco per il concerto di chiusura. A Villa Filippina si ride con lo spettacolo "Cabaret". E a Danisinni, Sant’Erasmo, Zisa, Noce e Kalsa c'è NarraZONE, il festival che racconta i quartieri. In provincia immersione nella natura: passeggiata alla scoperta della riserva "Serre Pizzuta" nel territorio di Piana degli Albanesi; granfondo di mountain bike e open grill con degustazioni di prodotti madoniti a Piano Battaglia e percorsi sonori a Polizzi Generosa.

Concerto dei Take 6

Con dieci Grammy Awards finora conquistati ed una lista lunghissima di altri importanti riconoscimenti, di sicuro i Take 6 sono il gruppo a cappella più premiato della storia e da oltre quarant’anni costituiscono una leggenda della vocalità neroamericana. Saliranno sul palco del Teatro di Verdura, insieme all'Orchestra Jazz Siciliana, The Brass Group, in occasione del Sicilia Jazz Festival 2024.

Doppio appuntamento con Gigì D'Alessio

Imperdibile doppio appuntamento live con Gigi D’Alessio: dopo i 5 sold out collezionati a Palermo nel 2023, l’artista torna nel capoluogo siciliano con due concerti al Velodromo Paolo Borsellino. Il cantautore napoletano parteciperà alla kermesse Dream Pop Fest.

Metamorphosis all'Orto Botanico

Donatella Finocchiaro canta e racconta Rosa Balistreri, Salvo Piparo si immerge in canti salmastri, la danzatrice Chiara Frigo crea spazi sonori da gestire con il pubblico. Gli spettacoli per bambini. L’ultimo talk universitario. Concerto di chiusura del Metamorphosis festival: sul palco i Santamarea.

Visita guidata alla scoperta delle Muchate arabe

Un viaggio nel centro della terra Palermitana alla scoperta delle Muchate Arabe, cava su tre livelli situate in zona Fiera del Mediterraneo, che ha continuato l'attività fino agli anni ’30 del secolo scorso, trasformata in “fungaia”. Si percorreranno alcune gallerie e si approfondiranno le tecniche di scavo dai quali veniva estratto il materiale che costituisce buona parte del materiale utilizzato per monumenti, chiese e case storiche di Palermo, la calcarenite pleistocenica, su cui poggia la Piana di Palermo.

Visite guidate anche a Villa Malfitano Whitaker

Visite nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo. Sarà possibile ammirarne le architetture della belle époque, la grande galleria di superlative personalità artistiche tra i più importanti dell'ottocento siciliano e la poderosa collezione della storia dei viaggi della nobile famiglia Whitaker Ingham, raccolte nella dimora storica Villa Malfitano Whitaker tra le più emblematiche dell'epoca degli inglesi a Palermo.

Salinas by night

Sorseggiare un bicchiere di vino, ascoltando musica dal mondo, scoprendo le affascinanti storie del museo archeologico Salinas anche di notte. Questi gli ingredienti del Salinas by night. A salire sul palco i musicisti Chiara Minaldi e Lino Costa insieme per una serata unica.

Parco archeologico di Solunto aperto per le visite

Visita guidata nel parco archeologico di Solunto per ammirare i resti della città fenicia, circondati dall’incredibile vista sulla baia di Capo Zafferano e Sant’Elia e su tutto il litorale che si estende da Porticello fino a Cefalù.

Sole luna doc film festival

Il Sole Luna Doc film festival, la rassegna internazionale di cinema documentario si terrà negli spazi aperti della GAM/Galleria d’arte Moderna –chiostro Sant’Anna e cortile Bonet -, e nella Sala dei 99, all’interno di Palazzo Branciforte, sede di Fondazione Sicilia. Cinquanta i titoli di quest’anno, 18 i film in concorso.

A Villa Filippina in scena lo spettacolo "Cabaret"

Serata tutta da ridere quella di venerdì a Villa Filippina. Secondo appuntamento con “Estate Bianca”, rassegna teatrale curata dall’attore, regista e autore palermitano Bibi Bianca. In scena “Cabaret”. Lo spettacolo divertente e frizzante si snoda attraverso una serie di sketch e monologhi che intrattengono un pubblico più vasto possibile, toccando la satira di costume, i vizi e le mode dei media, senza dimenticare gli immancabili equivoci che danno vita alla comicità tipica dei classici dell'avanspettacolo italiano.

Al Teatro Agricantus il debutto di Sergio Vespertino

Lo spettacolo “Pirandello. Questo, codesto e quello”, nuova produzione del Teatro Agricantus di Palermo, debutta in prima nazionale. Sarà l'attore Sergio Vespertino, autore del testo insieme a Salvatore Ferlita, accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo dal fisarmonicista Pierpaolo Petta, a portare in scena bislacchi incontri di cui però viene sovvertita la prospettiva.

Festivalle Off: Dov'è Liana in concerto all'’Averna spazio open

Festivalle Off arriva ai Cantieri Culturali della Zisa con un'anteprima da non perdere: all'’Averna Spazio Open lo show della band Dov'è Liana, la formazione francese innamorata della Sicilia.

Al Teatro Massimo i Carmina Burana

Sabato e domenica, in sala grande, torna una delle composizioni più amate del Novecento, i Carmina Burana di Carl Orff affidati alle voci del soprano Federica Maggì, del controtenore Konstantin Derri, del baritono Daniele Muratori Caputo. Coro e coro di voci bianche del Teatro Massimo. La versione eseguita sarà quella per Coro, due pianoforti ed ensemble di percussioni dell’Orchestra del Teatro Massimo, a dirigere sarà il Maestro del Coro del Teatro Massimo, Salvatore Punturo.

Professoressa di TikTok con migliaia di follower presenta il suo libro

Nel tempo libero consiglia libri, soprattutto ai giovanissimi, su TikTok. Ora la prof. Valentina Ghetti, insegnante in Val Camonica con centinaia di migliaia di follower ha scritto un suo libro e lo presenterà al Bookstore Mondadori Flaccovio al San Lorenzo Mercato. S'intitola “Aura. Vento di fuoco”, ed è la storia di una ragazza ostinata come la pietra, viva come il fuoco e ribelle come il vento.

Passeggiata alla scoperta della riserva "Serre Pizzuta"

Passeggiata serale nella riserva naturale orientata Serre della Pizzuta, a Piana degli Albanesi. Si parte da Palermo alle ore 18:30 e si rientra per le 23.

Rassegna "Estate a Piano Battaglia"

Weekend all'insegna dello sport e del buon cibo a Piano Battaglia: Granfondo di mountain bike e open grill con degustazioni di prodotti madoniti.

Percorsi sonori a Polizzi Generosa

Due percorsi teatrali sonori immersi nella natura di Polizzi Generosa, per riscoprire il mondo urbano e naturale. A organizzarli è il teatro Libero Palermo, con la nuova edizione del progetto "Borghi, Teatro nel paesaggio". Si tratta di un Walking tour con silent system, con la composizione di Michele Losi, e di una performance itinerante alla scoperta del mondo degli alberi, con composizione di Michele Losi, drammaturgia di Sofia Bolognini e Michele Losi, suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi.

Dove mangiare e bere (o dormire) a Palermo e provincia

Dove trascorrere un weekend a pochi chilometri da Palermo? CiboToday propone una mappa con i migliori agriturismi in provincia, immersi nella pace e nel verde della campagna siciliana. Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine invece sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città. Spugnoso, unto, carico e profumato: lo sfincione parla di Palermo che sia quello classico o nelle sue varianti. Che vogliate gustarlo come spuntino a metà mattinata o che sia il vostro pranzo, lo sfincione rappresenta sempre una buona idea ed è perfetto per iniziare un aperitivo. Vi consigliamo alcuni posti in città dove mangiarlo d’asporto.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori ristoranti di cucina internazionale. E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.